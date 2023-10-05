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馬英九拒出席國慶 游錫堃：馬任內就寫Taiwan

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對前總統馬英九以國慶日（Taiwan National Day）主視覺為由拒絕出席國慶大典，擔任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃（圖）拿出歷年國慶主視覺，指出2010年馬英九主政時期的國慶主視覺，下方的英文也是寫上「Taiwan」。記者胡經周／攝影
針對前總統馬英九以國慶日（Taiwan National Day）主視覺為由拒絕出席國慶大典，擔任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃（圖）拿出歷年國慶主視覺，指出2010年馬英九主政時期的國慶主視覺，下方的英文也是寫上「Taiwan」。記者胡經周／攝影

擔任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃今天出席中華民國各界慶祝112年國慶記者會，針對前總統馬英九表示蔡英文政府把「台灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日（Taiwan National Day），更質疑「我們的國名，什麼時候從『中華民國』改為『台灣』了？」拒絕出席今年的國慶大會。游錫堃說，還是誠懇邀請各政黨領導人要參加國慶，如果要以「Taiwan National Day」的理由拒絕參加，恐怕太過牽強，國人同胞難以接受。

游錫堃也拿出2010年馬英九主政時期的國慶主視覺，下方的英文也是寫上「Taiwan」。游錫堃說，雖然國慶用「Taiwan National Day」是這三年，但馬英九三年來都沒有意見，現在有意見就很奇怪，希望馬先生前後一致，他任內就寫Taiwan，「不要打自己的臉好不好」。

游錫堃表示，國慶不僅是針對國人，包括駐台使節與各國外國人都會看，而大家都知道有「台灣」，但不一定能分清楚「中華民國」，並用諺語「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」向馬英九喊話，希望馬英九要前後一致。

擔任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃（左四）今天出席中華民國各界慶祝112年國慶記者會，並與籌辦國慶的各單位代表合影。記者胡經周／攝影
擔任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃（左四）今天出席中華民國各界慶祝112年國慶記者會，並與籌辦國慶的各單位代表合影。記者胡經周／攝影
針對前總統馬英九以國慶日（Taiwan National Day）主視覺為由拒絕出席國慶大典，擔任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃（圖）拿出2010年馬英九主政時期的國慶主視覺，下方的英文也是寫上「Taiwan」。記者胡經周／攝影
針對前總統馬英九以國慶日（Taiwan National Day）主視覺為由拒絕出席國慶大典，擔任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃（圖）拿出2010年馬英九主政時期的國慶主視覺，下方的英文也是寫上「Taiwan」。記者胡經周／攝影

馬英九 游錫堃 國慶

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