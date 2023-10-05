馬英九拒出席國慶 游錫堃嗆：不要半暝仔反症

前總統馬英九不滿今年國慶日英文名稱為台灣國慶日（Taiwan National Day），不參加國慶大會，藍營也希望捍衛中華民國的公職人員拒絕參加。國慶慶籌會主委立法院長游錫堃今天說籲，各政黨領導人一定要參加國慶，馬英九總統任內的國慶主視覺，就已使用台灣（Taiwan），馬英九不要「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」。

游錫堃今天出席中華民國各界慶祝民國112年國慶記者會，他表示，他以國慶慶籌會主委，國慶大會主席身分，再次誠懇呼籲各政黨，既然是我們國家的國慶，還是一定要參加，共同慶祝。

游錫堃說，如果用台灣國慶日這個理由拒絕參加，好像太過牽強了，國人不會接受。游錫堃出示2010年國慶主視覺圖片表示，2010年的國慶大會，是誰當總統，當時就已經使用Taiwan。

游錫堃表示，國慶使用台灣國慶日已經三年，馬英九三年都來參加，當時就沒有意見，現在有意見這就很奇怪。他覺得，這個好像不是馬先生自己的意見，不知道幕後是誰給馬的意見，他還是希望馬英九應該要前後一致，不要忽然間變卦。

游錫堃說，馬英九任內使用台灣，為什麼用台灣，大家都能夠諒解，因為外國都知道台灣，但他們分不清中華民國，英文是要讓外國人看的，中文所有的標誌都用中華民國。

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