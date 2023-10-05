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潛艦案風波 徐巧芯再爆音檔：郭璽先給3億試用

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市市議員徐巧芯在廣播節目公開音檔。圖／擷取自網路
國民黨北市市議員徐巧芯在廣播節目公開音檔。圖／擷取自網路

國民黨台北市議員徐巧芯今早上廣播節目，再釋出一小段「郭璽音檔」。聽見郭璽要韓籍翻譯小強「要先進來才會想辦法找到錢」，小強則回，「類似給三億看看，試用期？」郭璽說，「對，包含製造跟設計機械…」徐巧芯直言，三億元的政府預算，隨隨便便就給一組七人成立的公司「到底誰叛國、掏空國家？」

近期不斷公開錄音檔，徐巧芯說，檔案非常多、內容又涉及專業名詞，一夕間聽完有難度，花了七萬元鑑定音源有無造假，再由團隊們一起在會議室內聽完音檔，她以列主題方式，讓民眾比較好理解軍事問題。

徐巧芯說，郭璽不斷強調這是舊聞，「不管是不是舊聞，更重要的是事實。」藍營立委馬文君在2年前送交檢調的音檔「收到了，但是沒有查。」因此，她寧願將證據給大家了解，用輿論方式逼調查局去做該做的事。

這段第3.5段錄音檔中，翻譯小強先是問「池顧問想稍微知道ta的預算是八條？還是先拉這個兩條。」郭璽說，「那些錢還沒編，那八條還沒編你怎麼弄？你一定要先進來；那現在我要到全部的錢，三億，先進來以後，第二個就是，也看看你們這七個是不是真的很厲害。」

小強提出，「三億…包含製造機械跟設計機械？」郭璽說，「對，所以呢？當然，你先不要管，問題是在人家看完你們七個人…都不是設計的…你懂嗎？」

徐巧芯說，這代表郭璽將政府預算的三億元任意給一間公司，「連設計都沒有，你只要看起來像樣就可以。」而且郭要求翻譯擔任零股董事。

徐巧芯說，「為什麼回去韓國會被抓？不是韓國不讓台灣做潛艦，而是可能涉及相關專利，而且郭璽叫韓國人簽約都是水上艦艇，但真正做的是水下艦艇，有A、B約問題。」模式令人聯想到高登和巴西蛋超思。

徐巧芯也說，「江湖上據傳，黃曙光還替郭璽簽章、寫信談這件事。」黃曙光聘郭璽當海軍顧問，現在被爆組人頭公司，黃當然要出來說明，堂堂的潛艦小組負責人又是參謀總長，應該有肩膀和Guts出來講清楚。

郭璽 徐巧芯 潛艦 黃曙光

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