談藍白政治聯盟 朱立倫：和柯文哲聯繫已持續一段時間

藍白合議題引發關注。國民黨主席朱立倫今天表示，希望大家能先確認共同理念及政治理想，這個過程當然需要候選人跟候選人直接能見面，「黨與黨或者是我跟柯主席之間的聯繫，是已經持續了一段時間，」希望由候選人跟候選人來確認之後，就能持續進行下一步。

國民黨今晚在台北晶華酒店舉辦112年國慶酒會。媒體詢問，若要推動內閣制，需要立法院四分之三席次通過，是否有信心藍白席次可以通過？

朱立倫表示，目前沒有談到所謂的修憲問題，很確定的是國民黨要努力讓立委過半，大家共同讓台灣更好，在這個過程當中包括政治制度的改革、公共政策的重建，兩岸關係的穩定都有共識，這才是我們的共同的政治理念、共同的政治理想。

朱立倫重申，這絕對不是政治分贓、更不會是政治投機，國民黨希望在這過程中，大家先能確認共同理念或政治理想，「我們一定讓候選人跟候選人之間，大家共同宣示這樣的共同理念、共同理想，」大家是這樣一個政治聯盟。至於相關的方法，國民黨從來沒有排除任何一種方法，也沒有預設立場，外界的放話、或各種建議都不代表國民黨，也不代表黨中央。

此外，媒體人陳敏鳳日前在臉書爆料，柯文哲和朱立倫在9月下旬深夜密會談判藍白合作，雙方對於柯要求國民黨總統參選人侯友宜擔任副手，或以民調決定勝負沒有共識，朱立倫則以提供國民黨不分區名額給柯文哲安排人選作為籌碼。

朱立倫今也回應，既然她是夢到的事情，就不必講了；他和柯文哲之間一定是對於共同理念、共同理想比較重要，「現階段怎麼可能還談到不分區，」現在關鍵重點是，共同理念、共同理想，還有各區域的立法委員，接下來是總統，大家如何能團結獲得更多選票。

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