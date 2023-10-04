「智慧國家」政見遭郭台銘批抄襲 賴清德競辦：過去就提過相關內容

總統擬參選人郭台銘今天臉書表示，副總統賴清德的「智慧國家」是抄襲他的政見。賴清德競辦發言人陳世凱表示，賴清德早在過去就已經陸續提出相關的政見內容，在昨天已清楚說明過，郭台銘卻仍堅持自己原創，實在令人遺憾。

陳世凱指出，蔡英文政府執政八年以來，從前瞻基礎建設的推動，到「5+2產業創新計畫」以及「六大核心戰略產業」，每一項政策都是在這七年間按部就班地推動，讓台灣能夠逐漸走向世界。陳世凱表示，賴清德在行政院長任內，積極解決產業五缺問題，推動「台商回台投資方案」，鼓勵企業加碼投資台灣，並前瞻性地提出「人工智慧行動方案」，從教育到人才培育，積極為台灣產業奠定深厚基礎。

陳世凱表示，政策的規畫與推動不是隨意插旗、胡亂收割，這樣口空無憑的指控，並不會讓自己的連署變多。

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