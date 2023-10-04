影／朱立倫拋藍白合可能 侯友宜：大家要團結
全國勞工界支持侯友宜參選總統及立委提名同志團結大會晚上於三重舉行，國民黨總統參選人侯友宜與國民黨主席朱立倫同台。針對朱立倫於稍早中常會表示「藍白合是必須的」，侯友宜並未正面回應，僅表示要團結為勝選。
侯友宜受訪時，針對民進黨總統參選人賴清德於中山大學演講，學生提問如果解決民進黨層出不窮的貪污，賴清德回應「你們仔細關注這些案子有沒有具體事證」，侯友宜除大力抨擊民進黨貪污外，也表示當選後會成立特偵組，嚴加調查。
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