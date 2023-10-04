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影／朱立倫拋藍白合可能 侯友宜：大家要團結

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
全國勞工界支持侯友宜參選總統及立委提名同志團結大會晚間於三重舉行，國民黨總統參選人侯友宜（中）與侯友宜勞工後援會總會長侯彩鳳（左二）及台北市長蔣萬安（右二）一同與勞工代表們合影。記者曾原信／攝影
全國勞工界支持侯友宜參選總統及立委提名同志團結大會晚間於三重舉行，國民黨總統參選人侯友宜（中）與侯友宜勞工後援會總會長侯彩鳳（左二）及台北市長蔣萬安（右二）一同與勞工代表們合影。記者曾原信／攝影

全國勞工界支持侯友宜參選總統及立委提名同志團結大會晚上於三重舉行，國民黨總統參選人侯友宜與國民黨主席朱立倫同台。針對朱立倫於稍早中常會表示「藍白合是必須的」，侯友宜並未正面回應，僅表示要團結為勝選。

侯友宜受訪時，針對民進黨總統參選人賴清德於中山大學演講，學生提問如果解決民進黨層出不窮的貪污，賴清德回應「你們仔細關注這些案子有沒有具體事證」，侯友宜除大力抨擊民進黨貪污外，也表示當選後會成立特偵組，嚴加調查。

針對國民黨主席朱立倫（左）在中常會上拋出「藍白合是必須」，總統參選人侯友宜（中）未正面回應，僅表示「不斷團結所有力量贏得勝選」。記者曾原信／攝影
針對國民黨主席朱立倫（左）在中常會上拋出「藍白合是必須」，總統參選人侯友宜（中）未正面回應，僅表示「不斷團結所有力量贏得勝選」。記者曾原信／攝影
針對國民黨主席朱立倫（左）在中常會上拋出「藍白合是必須」，總統參選人侯友宜（右）未正面回應，僅表示「不斷團結所有力量贏得勝選」，並且要解決現在政府的貪污腐敗。記者曾原信／攝影
針對國民黨主席朱立倫（左）在中常會上拋出「藍白合是必須」，總統參選人侯友宜（右）未正面回應，僅表示「不斷團結所有力量贏得勝選」，並且要解決現在政府的貪污腐敗。記者曾原信／攝影
全國勞工界支持侯友宜參選總統及立委提名同志團結大會上，國民黨總統候選人侯友宜（中）披上背心，象徵為勞工披掛上陣。記者曾原信／攝影
全國勞工界支持侯友宜參選總統及立委提名同志團結大會上，國民黨總統候選人侯友宜（中）披上背心，象徵為勞工披掛上陣。記者曾原信／攝影

侯友宜 民進黨 朱立倫

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