【重磅快評】打流感搞強迫中獎 地方只能包圍中央

公費流感疫苗開打，因有家長不想讓孩子施打高端的疫苗，不少縣市出現拒打，台中、新北、桃園、台南先後宣布轄內接種單位需揭示廠牌，形成另類「地方包圍中央」的態勢；衛福部長薛瑞元稱，若民眾想挑廠牌，可拿補種通知單到指定醫療院所施打，但時間會比較晚，可能會有風險。不過，這風險是如何造成，薛瑞元必須反思。

流感疫情升溫，公費流感疫苗開打成了民眾關切話題。衛福部作業保密，直到開打前夕，外界才知高端是今年四家疫苗供應廠商之一，而且疫苗是由中央統一配送各縣市，且只配送單一廠牌，因此民眾及學子並無選擇權利，於是有人拒打，更有民眾則問了好幾家診所都只剩高端，形同強迫中獎，迭生民怨。

台中市長盧秀燕反應最快，前天就宣布市內各接種單位需公開揭示廠牌，盧表示，雖然中央希望大家不要挑廠牌，但考量民眾有知的權利，在施政資訊透明的情況下，決定率全國之先要求接種單位公開揭露疫苗廠牌，必須公開告訴民眾施打的疫苗是什麼廠牌。

台中市率先公開揭露疫苗廠牌之後，其他縣市民眾紛紛敲碗，新北市衛生局昨天也宣布，今起校園流感接種將於前一日告知學校接種廠牌，以便家長選擇在校接種或自行接種，轄內各合約院所也會在開診接種當日公開揭露疫苗廠牌；桃園市長張善政今天在市政會議中宣布跟進新北市的作法。

台南市則採取「半公告」的方式，衛生局表示考慮到各施打單位進度不一，不是每家施打的廠牌都一樣，將不公告；目前多數施打單位都會貼出當天所要施打的廠牌，民眾也可詢問，選擇自己想要施打的廠牌疫苗。

四個直轄市公布或半公告疫苗廠牌的作法，其實都是擺明不接受中央統一配送、強迫中獎的作法，雖然薛瑞元說若想挑廠牌，可能會有風險，但疾管署副署長曾淑慧也不敢拂逆民意，只能柔性應對，指稱如果民眾有不喜歡某種疫苗的話，當然也是可以到其他醫療院所做施打，並強調各疫苗製程跟相關有效性、安全性都類似。

在台中、新北、桃園、台南相繼採取公布或半公告疫苗廠牌的作法之後，後續勢必有其他縣市跟進，衛福部令出不行，反讓縣市首長當了領頭羊，拒打高端一旦成了風潮，衛福部的顏面只會越來越難看，但回頭看看決策過程，衛福部自應承擔這個風險。

新冠疫情期間，高端疫苗採購黑幕重重，合約還要保密30年，嚴重打擊民眾對國產疫苗的信心，光是去年就報廢170萬劑高端疫苗，衛福部堅稱依法，但其中爭議在太大，薛瑞元承諾不會再買高端疫苗，未料言猶在耳，國人尚未移除對高端的負面印象，衛福部又悄悄購買高端70萬劑流感疫苗，佔了全數疫苗的一成。

受人詬病的是，衛福部還採取不同於以往新冠疫苗讓民眾自由選擇的作法，改採中央統一配送、單一廠牌配送，有如規定民眾只能電腦選號買彩券，不能自選號碼，護航鑿痕過於明顯，更讓人懷疑全都是為了消化這70萬劑的高端流感疫苗。

最讓人印象深刻的是，薛瑞元如果真要「推廣」高端的流感疫苗，就應該確實身體力行，疾管署前天舉辦「注您幸福」記者會，薛瑞元偕次長王必勝及國民阿嬤陳淑芳等人現場挽袖接種，結果，薛接種國光流感疫苗，而非高端的疫苗，連部長都不選高端，要民眾如何心無罣礙接受高端疫苗呢？

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