麥卡錫被罷免 江啟臣：眾議院多數挺台 差別在角度

美國共和黨聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）當地時間10月4日，發動罷免共和黨籍的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），以贊成216票比反對210票的結果通過罷免，麥卡錫正式下台，台灣方面關注是否對美台關係造成衝擊。國民黨立委江啟臣今受訪分析，不管誰是眾議院多數，目前大部分都是挺台，差別在於挺台的角度。

江啟臣說，外交是內政的延長，麥卡錫被罷免是美國憲政史上第一次，卻不是一夕之間造成的，這是共和黨內權力鬥爭的延續，從前美國總統川普跟舊的共和黨間的緊張關係，再到今年美國眾議長選舉歷經15輪投票，就可看出。麥卡錫答應很多川普為首的「美國優先（America First）」派的要求，美國優先派在共和黨是相對年輕、川普於背後的派系，過去就種下了今日可能分裂的因子，導火線是這次預算案的投票，因為麥卡錫找民主黨，讓民主黨不杯葛到底，可以通過預算案。

江啟臣解析，這次罷免由蓋茲發起，當初麥卡錫答應美國優先派這些人的要求，只要一名代表要求即可啟動罷免，結果這一啟動也讓麥卡錫下台，成為史上任期最短的議長，究其真正原因是共和黨內不同派系的角力。當中牽扯到的不只有共和黨內的政治，共和黨內正在總統初選，川普的勢力很強，川普幾乎都不去辯論，川普民調依然最高，可見川普的影響力。明年的美國總統大選裡，美國優先派是否仍是川普參選，還是川普會派出代理人，不見得川普本人出來，川普也可以推自己人。

江啟臣指出，美國優先是2016年川普當選的原因，亦為執政主軸，是介於現實主義跟孤立主義之間，以美國利益為優先。從這次的投票可看出川普現在目前勢力是占上風，一定會牽動共和黨內部初選以及明年總統大選，甚至包括對外政策。美國的對外政策以地緣政治來講，最重要的是烏克蘭和台灣，勢必變成總統大選辯論的焦點，除了抗中之外，抗中之外到底如何牽動各黨人選對烏克蘭、對台灣的政策，亦可看到些未來走向跟端倪，短期內要觀察眾議院議長的改選，目前是麥克亨利（Patrick Mchenry）暫代議長，但由於過去沒有罷免後補選的規定，所以也無法可循，沒有要求多久時間內選出新議長，但如果沒有新議長，眾議院就無法通過新法案，故有時間壓力。

談及麥卡錫被罷免下台，短期有無可能造成美台關係影響，江啟臣認為，短期內的美台關係還是掌握在民主黨手裡，被罷免的議長不是民主黨而是共和黨，但共和黨在眾議院裡是多數，會影響到政府的走向，例如預算通過與否、政策通過與否。他認為，眾議院裡面不管誰是多數，目前大部分都是挺台，差別在於挺台的角度，這部分包括美國如何處理對北京的關係以及如何挺台，比如孤立主義式的挺台、現實主義的挺台、理想或自由主義的挺台，不同的意識形態會造就不一樣的對台政策，雖然都稱為「挺」，口頭挺也是挺，不計代價的挺也是挺，是經濟上、軍事上還是安全上的挺，會涉及到美方內政的不同主張以及政黨之間的角力、路線選擇的角力，但基本上當然都會挺台，只是挺台的做法、極限和範圍，各政黨有不同想法。 美國共和黨聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）當地時間10月4日，發動罷免共和黨籍的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），以贊成216票比反對210票的結果通過罷免。麥卡錫指責蓋茲發動罷免的真正目的，在於尋求他自己能得到關注，麥卡錫也表示蓋茲在共和黨內鬨爭論的此時，對外發出個人的募款訊息，此舉極為不恰當。圖／Getty Images

商品推薦