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潛艦案、黨工涉好油案遭綠營反咬 國民黨：不深究問題卻扣帽子

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委林寬裕今在國民黨中常會後受訪。記者鄭媁／攝影
國民黨文傳會主委林寬裕今在國民黨中常會後受訪。記者鄭媁／攝影

民進黨猛攻國民黨立委馬文君涉洩密潛艦國造資料，以及農業粉專「Linbay好油」自導自演恐嚇案，恐衝擊國民黨選情。國民黨文傳會主委林寬裕今表示，立委依法行使監督政府職權，怎會變成被扣上大帽子；民進黨農業粉專主謀造假恐嚇案，卻要國民黨道歉，邏輯不是很好笑嗎？

林寬裕今在國民黨中常會後受訪表示，關於潛艦問題，中常委在會中提到，很多人都說郭姓中間人是軍火掮客也好、仲介商也好，說他是居中協調買賣身分，怎麼可以被這樣的人來指責立委依法賦予行使監督政院的指控，這是不合理的。

林寬裕表示，馬文君在外交國防委員會裡面很資深，她非常認真監督國防議題，國民黨會持續監督潛艦進度，確實發揮好在野黨角色。

對於民進黨質疑，許姓黨工跟雲林張家關係匪淺，是國民黨或張家在背後主使「Linbay好油」恐嚇案？林寬裕說，無論如何，國民黨不會否認確實有黨工受指使、做了錯誤判斷，但主謀的是民進黨農業粉專，為何大家不去探討民進黨農業粉專背後的糾結，而只是探討被唆使的人，農業粉專背後一定還有更多值得推敲的內幕。

國民黨 民進黨 Linbay好油 馬文君 潛艦

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