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迎接雙十…國民黨今晚辦國慶酒會 北北桃基市長將出席

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者邱德祥／攝影

雙十國慶將至，國民黨今晚在台北晶華酒店舉辦112年國慶酒會，邀請各國駐台代表、外媒等與會，黨主席朱立倫表示，總統參選人侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及基隆市長謝國樑都將出席；國慶日當天也會在黨部舉行大型升旗典禮。

朱立倫今在中常會指出，在即將迎接中華民國國慶的前夕，國民黨共同的目標就是要愛中華民國、捍衛中華民國，要讓中華民國越來越好，而不是想要竊取、改變、或破壞中華民國，所以國民黨必須要堅定的立場，「我們只有一面青天白日滿地紅國旗，我們只有一個國號就是中華民國」。

朱立倫表示，國慶當天已經號召15位藍營縣市長舉行大型升旗典禮，國民黨中央黨部會先在早上7點在黨部前的廣場舉行升旗典禮，各縣市之後則分頭在各地舉辦升旗典禮，由全民共同參與真正的中華民國國慶日，「讓大家知道我們的國家叫中華民國，慶祝的是112年的國慶」。

朱立倫也說，希望大家共同期待和努力，讓明年在總統府前廣場，由侯友宜總統帶領全民一同慶賀中華民國113年的國慶，大家一起團結努力，共同加油。

國慶 國民黨 朱立倫 侯友宜

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