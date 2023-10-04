李貴敏發表新書哽咽 批民進黨政府沈迷數字遊戲愚民
國民黨立委李貴敏今天舉行新書「立法院女戰神之國政急診室：李貴敏政論集」發表會，她在會中批評主計處玩數字遊戲，隨意經濟成長率，到現在才承認經濟成長率無法保2，全世界只有台灣這麼做，使官員被蒙蔽、企業來不及反應，政府已經迷航了七年，民眾過得水深火熱。
行政院前院長陳冲、前副院長杜紫軍、經濟部前部長尹啟銘、前農委會主委陳保基等人今天都前來為李貴敏站台。眾人在稱讚李貴敏時，李感動到哽咽，不時拿出衛生紙擦拭淚水。
杜紫軍也批，國家目前最大問題是政策迷航，包括財政、產業、策略、農業上都出現問題，政黨沒有良知，不為人民做事，上層要能解決問題，才能接續往中層、下層，總結還是要透過人民的力量來改變現況。台灣現在的政務官沒有良知，是為政黨服務，不是為了人民服務。
陳保基則抨擊，近期農業問題特別多，民進黨政府應進到「急診室」，雞蛋不該干預價格，政府應該是要把關品質。近年不只農業部，其他部門的措施也都不尊重專業，大家能從這本書中看出政府4年來的「荒腔走板」。
李貴敏則表示，她在這本書提到國家迷航的7年，「我昨天在質詢時，問官員們這7年，你們過得好嗎？」這些官員都不知道民間疾苦，最扯的是行政單位沈迷於數字遊戲，許多訊息都透過文字來愚民。
李貴敏強調，今天會出這本書，主要是希望能讓所有人都能看到國家事實真相，大家現在只能靠自己才能拯救這個國家，「我們要復興中華民國，只能靠全民」。
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