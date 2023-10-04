藍委號召集體缺席國慶大會 民進黨團：撕裂國家國民

國民黨立法院黨團今天說，認同捍衛中華民國的所有公職人員，應該拒絕出席今年的國慶大會。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，這樣的呼籲非常不好，這是在撕裂國家國民，國慶日大家開開心心，不管陸海空都看得到國旗，這個就叫做中華民國。

國民黨立法院黨團上午舉行「國慶日中華民國不見了，變相台獨？」記者會，國民黨立委賴士葆提出呼籲，認同捍衛中華民國的所有公職人員，應該拒絕出席今年的國慶大會，因為這不是中華民國的國慶日，而是變相台獨的國慶日，沒有理由參加。

莊瑞雄受訪時表示，國民黨這樣的呼籲其實很不好，這是在撕裂國家的所有國民，當年前總統馬英九執政的時候，國民黨是何其開心，而馬英九在2009年帶著夫人周美青，出席薩爾瓦多卸任總統舉辦的國宴，當時有碰到美國前國務卿希拉蕊，馬英九還自我介紹是台灣的總統，但是沒有特別強調是中國民國的總統。

莊瑞雄質疑，馬英九不管是講台灣，還是要講中華民國，其實台灣就是一個通稱，指的就是ROC（Republic of China），而馬英九已經在2011年告訴大家，台灣是我們的家園，現在馬上就要選舉，國民黨真的要號召大家，以後在這塊土地不要用台灣，全部都用中華民國就好。

莊瑞雄強調，中華民國在台灣的存在，其實在國際間大家都知道，台灣跟中華人民共和國互不相隸屬，中國從來沒有一天統治過台灣，這是國際社會公認、公知的事實，國慶日大家開開心心，陸海空到處都看得到國旗，這個就叫做中華民國。

莊瑞雄說，國民黨愛把台灣放在前面，或者把中華民國放在前面，民進黨跟綠營支持者都沒有意見，大家都會共同為國家拍手，至於他們現在號召群眾不要參加國慶活動，「隨便吧，我們還是表達歡迎。」

民進黨團副書記長洪申翰表示，聽到國民黨做這樣的號召，民進黨團感到非常遺憾，這是把國慶當成選戰工具來消費，難道是因為在野勢力的分合不順利，國民黨就開始走偏鋒、走極端，甚至是訴諸這種國家認同的對立，而且還只是符號上面的對立。

洪申翰說，10月10日是中華民國的國慶日，不分政黨都認同，這天就是中華民國的國慶日，當天也會是中華民國的總統，在台上主持國慶大典，國民黨用這種極端、偏鋒的方法，只是因為台上的總統不是國民黨籍，其實對中華民國來說不是好事。

洪申翰呼籲，國民黨的這種行為，對國家的團結也不是好事，希望他們懸崖勒馬、回頭是岸，讓國慶回歸國慶，不要當成自己選戰的工具。

商品推薦