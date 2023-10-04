快訊

周四颱風假第一槍！小犬颱風強襲 花蓮今晚及明天停班停課

亞運拳擊／林郁婷搶進金牌戰 5：0完勝印度選手

韓國瑜扮「桶箍」1015重返凱道？韓粉發動員令 侯郭柯朱也觀望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委號召集體缺席國慶大會 民進黨團：撕裂國家國民

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立委李德維（中）、賴士葆（左）、新北市議員林國春（右）今天舉行記者會，呼籲熱愛中華民國的公職人員今年不要參加總統府所舉辦的「Taiwan National Day」慶典，同時開始推動「中華民國」的正名運動。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委李德維（中）、賴士葆（左）、新北市議員林國春（右）今天舉行記者會，呼籲熱愛中華民國的公職人員今年不要參加總統府所舉辦的「Taiwan National Day」慶典，同時開始推動「中華民國」的正名運動。記者潘俊宏／攝影

國民黨立法院黨團今天說，認同捍衛中華民國的所有公職人員，應該拒絕出席今年的國慶大會。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，這樣的呼籲非常不好，這是在撕裂國家國民，國慶日大家開開心心，不管陸海空都看得到國旗，這個就叫做中華民國。

國民黨立法院黨團上午舉行「國慶日中華民國不見了，變相台獨？」記者會，國民黨立委賴士葆提出呼籲，認同捍衛中華民國的所有公職人員，應該拒絕出席今年的國慶大會，因為這不是中華民國的國慶日，而是變相台獨的國慶日，沒有理由參加。

莊瑞雄受訪時表示，國民黨這樣的呼籲其實很不好，這是在撕裂國家的所有國民，當年前總統馬英九執政的時候，國民黨是何其開心，而馬英九在2009年帶著夫人周美青，出席薩爾瓦多卸任總統舉辦的國宴，當時有碰到美國前國務卿希拉蕊，馬英九還自我介紹是台灣的總統，但是沒有特別強調是中國民國的總統。

莊瑞雄質疑，馬英九不管是講台灣，還是要講中華民國，其實台灣就是一個通稱，指的就是ROC（Republic of China），而馬英九已經在2011年告訴大家，台灣是我們的家園，現在馬上就要選舉，國民黨真的要號召大家，以後在這塊土地不要用台灣，全部都用中華民國就好。

莊瑞雄強調，中華民國在台灣的存在，其實在國際間大家都知道，台灣跟中華人民共和國互不相隸屬，中國從來沒有一天統治過台灣，這是國際社會公認、公知的事實，國慶日大家開開心心，陸海空到處都看得到國旗，這個就叫做中華民國。

莊瑞雄說，國民黨愛把台灣放在前面，或者把中華民國放在前面，民進黨跟綠營支持者都沒有意見，大家都會共同為國家拍手，至於他們現在號召群眾不要參加國慶活動，「隨便吧，我們還是表達歡迎。」

民進黨團副書記長洪申翰表示，聽到國民黨做這樣的號召，民進黨團感到非常遺憾，這是把國慶當成選戰工具來消費，難道是因為在野勢力的分合不順利，國民黨就開始走偏鋒、走極端，甚至是訴諸這種國家認同的對立，而且還只是符號上面的對立。

洪申翰說，10月10日是中華民國的國慶日，不分政黨都認同，這天就是中華民國的國慶日，當天也會是中華民國的總統，在台上主持國慶大典，國民黨用這種極端、偏鋒的方法，只是因為台上的總統不是國民黨籍，其實對中華民國來說不是好事。

洪申翰呼籲，國民黨的這種行為，對國家的團結也不是好事，希望他們懸崖勒馬、回頭是岸，讓國慶回歸國慶，不要當成自己選戰的工具。

國慶 國民黨 民進黨 莊瑞雄 賴士葆

延伸閱讀

馬英九怒「中華民國不見」拒出席國慶大典 蔡總統臉書：巨幅國旗看到了嗎

台南立委參選人「Guts姐」呼應馬英九 自辦國慶升旗

Linbay好油翻車 民進黨團要藍白陣營道歉

馬英九今訪新加坡 將出席亞洲前瞻峰會

相關新聞

雙十淪台獨慶典？藍委籲愛中華民國的公職集體缺席

國慶籌備委員會公布今年主視覺，英文名寫以「Taiwan National Day」，翻成中文即台灣國慶日，未寫中華民國，...

國安局研判 秦剛、李尚福涉貪腐違紀接受調查中

對於中共遭調職的中共外交部前部長秦剛、持續未出公開場合的國防部長李尚福，國安局長蔡明彥今天表示，兩人基本上涉及違紀案件，...

李貴敏發表新書哽咽 批民進黨政府沈迷數字遊戲愚民

國民黨立委李貴敏今天舉行新書「立法院女戰神之國政急診室：李貴敏政論集」發表會，她在會中批評主計處玩數字遊戲，隨意經濟成長...

藍委號召集體缺席國慶大會 民進黨團：撕裂國家國民

國民黨立法院黨團今天說，認同捍衛中華民國的所有公職人員，應該拒絕出席今年的國慶大會。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，這...

疑美論高漲 蔡明彥提美國不能放棄台灣三理由

「若台灣淪於中共之手，對美國是好事還是壞事？」國安局長蔡明彥上午在立法院提出三個論點，包括台灣在半導體全球供應鏈扮演重要...

中共多元介選 蔡明彥：關注運用公關公司民調影響

國安局長蔡明彥上午在立法院表示，中共介入台灣選舉手法多元，要注意中共與台灣的一些公關公司在進行民調，這些民調的發布也有可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。