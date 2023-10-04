美眾議院議長麥卡錫遭罷免 不至於對台美關係產生衝擊

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭到罷免，民進黨立委羅致政表示，這是起因自美國國內的議題，所以跟外交的關係不大，台美關係還是相對穩定，台灣在美國獲得跨黨派的支持，同時還跨越參眾議院、行政與立法部門的支持，不至於會對台美關係有任何衝擊。

美國眾議院在9月30日通過延長撥款的措施，共和黨內極右派不滿麥卡錫與民主黨達成協議，佛羅里達州選出的眾議員蓋茨（Matt Gaetz）昨天提出對麥卡錫罷免案，美國眾議院今天以216票對210票通過這項罷免案。

羅致政上午受訪時表示，這項罷免案是由美國國內的議題所引發，所以跟外交的關係應該不大，畢竟是美國國內的議題，因此他不方便加以評論。

不過，羅致政說，台美關係還是相對穩定，因為台灣獲得跨黨派的支持，同時還跨越參眾議院、行政與立法部門，大家都很支持台灣，如果以此作為基礎，不至於會對台美關係有任何衝擊，總體來講還是往強化、提升友好關係的方向在走。

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