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雙十淪台獨慶典？藍委籲愛中華民國的公職集體缺席

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國慶籌備委員會公布今年國慶主視覺，英文名寫以「Taiwan National Day」，翻成中文即台灣國慶日，未寫中華民國，引各界議論。國民黨團今舉行記者會，國民黨立委賴士葆（左）呼籲，認同捍衛中華民國的所有公職人員，應拒絕出席今年國慶，它不是中華民國的國慶日，是變相台獨的國慶日，沒有理由參加。記者屈彥辰／攝影
國慶籌備委員會公布今年國慶主視覺，英文名寫以「Taiwan National Day」，翻成中文即台灣國慶日，未寫中華民國，引各界議論。國民黨團今舉行記者會，國民黨立委賴士葆（左）呼籲，認同捍衛中華民國的所有公職人員，應拒絕出席今年國慶，它不是中華民國的國慶日，是變相台獨的國慶日，沒有理由參加。記者屈彥辰／攝影

國慶籌備委員會公布今年主視覺，英文名寫以「Taiwan National Day」，翻成中文即台灣國慶日，未寫中華民國，引各界議論。國民黨團今舉行記者會，國民黨立委賴士葆提出呼籲，認同捍衛中華民國的所有公職人員，應拒絕出席今年國慶，它不是中華民國的國慶日，是變相台獨的國慶日，沒有理由參加。

賴士葆說，Taiwan National Day一出，不僅藍軍有意見，深綠、台獨基本教義派也有意見，質疑為何10月10日是台灣國慶日，怎麼來的？Taiwan National Day不過是自嗨、自欺欺人。賴清德是現任民進黨的主席，一直要撕掉台獨金孫的標籤，賴公開說沒有台獨金孫，若是這樣應該推動廢除台獨黨綱，賴應對自己負責，把民進黨台獨黨綱拿掉，才有辦法洗掉台獨金孫的標籤，否則台獨金孫就是台獨。

賴士葆說明為何這麼在乎名稱，因為中華民國的國家生日要名正言順，不能借殼上市，不能自嗨式的討好所有人，蔡英文總統剛好得罪所有的人。他呼籲認同捍衛中華民國的所有公職人員，應拒絕出席今年國慶，它不是中華民國的國慶日，是變相台獨的國慶日，沒有理由參加。

新北立委參選人林國春說，他代表國民黨總統參選人侯友宜向賴清德提出三問，一為是否認同中華民國的憲法，二為是否認同中華民國，三為是否站在中華民國的立場為國家設想。他剛經過總統府，上面有國旗，旁邊有Taiwan National Day，請問國旗跟Taiwan National Day有什麼關係？國旗代表的是中華民國，是台澎金馬的中華民國，民進黨的黨旗只有一個台灣，沒有認同中華民國卻領著中華民國的薪水，中華民國所有國民、公職人員無法接受。他也質疑美國口口聲聲說一中政策，為何民進黨不就此向美國抗議？

黨團首席副書記長李德維表示，希望熱愛中華民國的公職人員，今年不要參加在總統府前面所舉行的Taiwan National Day慶典儀式，另也希望所有熱愛中華民國的好朋友在雙十國慶這一天，參與各縣市政府，包含國民黨14加1的執政縣市所舉辦的相關活動，不要參加名不正言不順的凱道典禮。

李德維強調， 另一個正名運動應要開始，民進黨常說要正名，中華民國的國慶雙十節有各種名稱，但沒有民進黨創造出來的Taiwan National Day， 民進黨不要偽台獨，不要盤算著借殼上市，應好好承認中華民國。 前總統馬英九總統過去40年都參加在總統府舉行的國慶大典，因為馬總統認同中華民國，當然也認同台灣，侯友宜特別指出「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」， 民進黨偷天換日搞小動作，讓大家忍無可忍。

李德維也說明，拒絕參加Taiwan National Day慶典，是國民黨團的提議，也會跟所有黨籍的同仁聯絡，希望大家不要參與，既然國民黨團拋出提議，也一定會告知所有相關同仁。

國慶籌備委員會發布的國慶主視覺，未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」。圖／內政部提供
國慶籌備委員會發布的國慶主視覺，未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」。圖／內政部提供

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