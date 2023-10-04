影／國民黨立委呼籲熱愛中華民國的公職人員勿參加民進黨偽國慶

前總統馬英九日前以「不幫偷渡台獨背書」為由將不參加今年國慶大會。國民黨立委李德維、賴士葆、新北市議員林國春今天舉行記者會，呼籲熱愛中華民國的公職人員今年不要參加總統府所舉辦的「Taiwan National Day」慶典，同時開始推動「中華民國」的正名運動。

李德維表示，黨團支持賴士葆委員所提議，呼籲熱愛中華民國的公職人員今年不要參加總統府以偽台獨的手法舉辦國慶大會，強調十月十日是中華民國的國慶日，民進黨不要借殼上市，以偽台獨的手法舉辦慶典，同時國民黨也會在執政的各縣市擴大舉辦國慶日，希望民眾能踴躍參加地方政府所舉辦的慶典。

商品推薦