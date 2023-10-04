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疑美論高漲 蔡明彥提美國不能放棄台灣三理由
「若台灣淪於中共之手，對美國是好事還是壞事？」國安局長蔡明彥上午在立法院提出三個論點，包括台灣在半導體全球供應鏈扮演重要角色，認為台灣在國際社會具備高度戰略價值。
蔡明彥上午應邀率官員列席立法院外交及國防委員會，就業務分別進行機密與公開報告。無黨籍立委林昶佐質詢表示，疑美論涉及中共認知戰與資訊戰，若台灣淪於中共之手，對美國是好事還是壞事？
蔡明彥表示，就國際社會而言，台灣扮演重要戰略角色。一是地緣戰略，我國位於西太平洋核心位置，中國若能控制台灣或台海地區，對中國要投射軍事力量到第一島鏈以外的西太平洋地區，會是非常重要的突破；第二則是價值理念，我國是民主價值理念的國家，國際社會基於民主價值的共同性，對於台灣這個民主國家在第一線承受中國極權威權國家這麼大的壓力，也給予高度支持；第三則是供應鏈安全合作部分，台灣在半導體全球供應鏈扮演非常重要角色，若中共控制台灣，對全球供應鏈都會帶來衝擊。
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