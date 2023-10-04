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中共多元介選 蔡明彥：關注運用公關公司民調影響

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥上午在立法院受訪。圖／讀者提供
國安局長蔡明彥上午在立法院受訪。圖／讀者提供

國安局長蔡明彥上午在立法院表示，中共介入台灣選舉手法多元，要注意中共與台灣的一些公關公司在進行民調，這些民調的發布也有可能對台灣選舉產生影響。

蔡明彥上午應邀率官員列席立法院外交及國防委員會，就業務分別進行機密與公開報告。會前接受訪問。

針對中共介入台灣選舉，蔡明彥表示，在選舉議題當中透過一些政治議題操作，對台灣選情進行認知作戰，除必須要關注軍事威嚇與經濟施壓的動作，與爭議訊息的操作外，也要注意中共與台灣的一些公關公司在進行民調，這些民調的發布也有可能對台灣選舉產生影響。對中共多元介選手法，國安局正密切關注中。

中共 民調 蔡明彥

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