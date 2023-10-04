中共多元介選 蔡明彥：關注運用公關公司民調影響

台積電先進製程獨步全球，COVID-19疫情肆虐、各國封境期間，國際對我國半導體的讚譽不絕，令我國本就享譽的半導體產業更加錦上添花。但隨著他廠的製程亦不斷精進改良，我國始終無法排除遭後人迎頭趕上的可能，當我國傾盡資源挹注半導體產業，矽盾卻可能光彩不再，我國是否將面臨經濟與國際關係面的風險？

2023-10-04 08:00