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藍委質詢批民進黨搞差經濟 陳建仁搬出「馬維拉」救援

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗就經濟議題與陳建仁來回交鋒。曾銘宗質疑蔡政府亂花錢，債留子孫，又把經濟搞差，陳建仁則搬出馬英九時期的經濟表現來比較，雙方你來我往，互不相讓。圖／報系資料照
國民黨立委曾銘宗就經濟議題與陳建仁來回交鋒。曾銘宗質疑蔡政府亂花錢，債留子孫，又把經濟搞差，陳建仁則搬出馬英九時期的經濟表現來比較，雙方你來我往，互不相讓。圖／報系資料照

立法院會今天邀請行政院長陳建仁備詢。國民黨立委曾銘宗就經濟議題與陳建仁來回交鋒。曾銘宗質疑蔡政府亂花錢，債留子孫，又把經濟搞差；陳建仁則搬出前總統馬英九時期的經濟表現來比較，雙方你來我往，互不相讓。

曾銘宗表示，民進黨執政下，大學生起薪低，經濟成長表現也差，近一兩年還出現負成長情形。陳建仁回擊，真正的經濟數據要看GDP成長情形、歲入及歲出。

曾銘宗又說，歲出多是浪費掉，但並沒有經濟成長，大學畢業生去年起薪是3.1萬，會不會太低？最重要的是25%的人都領基本薪資

陳建仁表示，跟馬政府時期的22K相比，已經高很多了；蔡政府執政七年來，基本薪資增加37%，試問馬政府執政時期是多少？

曾銘宗接著又批，台灣的經濟發展還有一項問題，財富都是少數人想有，例如2016年第一分位跟第二十分為相比差了104倍，2020年變成149倍，再來又變成161倍。基尼指數也在惡化，經濟發展不但不好，還只有少數人享有財富。曾銘宗更批，蔡政府執政八年，財務狀況就是債留子孫。

陳建仁表示，按照政府舉債情形來看，到現在為止是舉債約5兆8000億元，7年增加4350億元，比起馬總統8年舉債1.7兆元少上許多。

曾銘宗反擊，預算書上面是要6兆多元，蔡政府編預算就是要債留子孫，照這種說法，到底是要借錢還是不借錢？另外特別預算十三項還編了2兆5000萬元，而且這還是要花在2024年至2026年的，不只債留子孫，還債留下任政府。

陳建仁回應，任何預算都是為了未來可能的預算而編列，因為有新式戰機，所以本來就會編列較多錢，民進黨政府上任時也承接了馬英九時期的特別預算。最後時間到，雙方才結束這場充滿火藥味的詢答。

陳建仁 馬英九 薪資

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