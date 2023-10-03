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賴清德為好油事件罵藍營 侯辦反批假惺惺：對食安不聞不問突然甦醒？

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜。記者侯永全／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者侯永全／攝影

在進口蛋風波扮演「吹哨者」角色的農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘遭恐嚇出現反轉，檢警調查發現這起恐嚇案竟是林裕紘自導自演。民進黨總統參選人賴清德受訪表示，「Lin bay好油」粉專自導自演抹黑政府，稱藍營不可為贏不擇手段。侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，任何作假的行為都不能被允許，但民進黨賴清德主席對進口雞蛋涉及圖利廠商的爭議，以及引發食安的問題，始終不聞不問一直裝睡，現在卻突然甦醒，還滿嘴仁義道德，「賴清德選擇性的談話，就是假惺惺的裝模作樣，令人覺得噁心也難以接受」。

陳柏翰說，遇事擅長神隱的賴清德，繼忽視全民受苦，只送暖給陳吉仲後，時隔多時，終於再度受訪，然而對民眾所關心的進口雞蛋食安爭議，依舊隻字未提，對「Lin bay好油」卻如同抓到把柄似的展開政治攻擊，好像進口雞蛋圖利特定廠商、洗標籖/洗產地、民眾買到黑綠蛋等爭議，都從來沒有發生過。

陳柏翰指出，「不可以為了要贏得選舉不擇手段」這句話賴清德說得大義凜然，但綜觀民進黨過去的「豐功偉業」，透過網路匿名攻擊、製造假消息帶風向，破壞民主的行為，才真的是罄竹難書。

「卡神」楊蕙如涉嫌逼死大阪外交官；民進黨御用寫手林瑋豐自導自演「認知作戰」，反串攻擊疾管署；以及新北幼兒園餵藥案，散佈假訊息是餵毒，製造社會恐慌，以上種種，曾經也自稱被網軍攻擊的賴清德，為什麼之前都沒有義正辭嚴地站出來，發表高論呢？這些民進黨傷害民主的所作所為，身為黨主席的賴清德一句道歉都沒有，怎麼好意思厚著臉皮談民主。

陳柏翰表示，面對充滿弊端疑雲的進口雞蛋政策，政府對採購過程、雞蛋流向，始終交代不清，當中涉及的官員如陳吉仲、林聰賢，紛紛辭官跳船，而現在賴清德甚至乾脆藉機會，直接定調是抹黑政府，以政治操作打壓真相，但進口雞蛋的問題仍在，民眾害怕吃到問題雞蛋的疑慮依然沒有解決。賴清德選擇性的發言關切，是司馬昭之心。但呼籲檢調不能選擇性的辦案，任何貪贓枉法都應該積極偵辦，早日讓真相水落石出。

Linbay好油 林裕紘 賴清德 侯友宜 2024選舉 2024總統選舉

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