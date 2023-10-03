台中藍線捷運進度？陳建仁：加速審議

在進口蛋風波扮演「吹哨者」角色的農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘遭恐嚇，曾引發輿論高度關注；更令人驚訝的反轉，是這起恐嚇案，竟是林裕紘自導自演。真相揭露後，綠營士氣大振，立即對林裕紘和過去這陣子跟隨林裕紘爆料的政治人物、意見領袖冷嘲熱諷，大喊「翻車」。然而，真的假不了，假的真不了，回歸事件本質，「自導自演的恐嚇案」固然應受輿論和法律的制裁，但進口蛋的爭議，與恐嚇案本體無關。該查的，還是應該查下去；該懲處、法辦的，也不能放過。

2023-10-03 16:18