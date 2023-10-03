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台中藍線捷運進度？陳建仁：加速審議

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）到立法院備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（左）到立法院備詢。記者曾學仁／攝影

行政院陳建仁今率官員到立法院提出總預算報告並備詢，國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，台中藍線捷運9月7日通過環評，懇請行政院加速審議。陳建仁答詢時則說，國發會7月時已將審議意見送到行政院，會加速審議。

楊瓊瓔質詢提出，流感、新冠等疾病頻傳，政府有提供疫苗接種，也希望政府可以在基礎醫療院所提供新冠肺炎的快篩，讓民眾可拿，減少醫護負擔。衛福部長薛瑞元答詢時則表示，會進行盤點快篩，若有餘力會支援。

楊瓊瓔並質詢，明揚工廠大火後，消防安檢資訊平台是否加快建置，讓消防人員出勤第一時間能取得資料？

內政部長林右昌答詢時說，現在119勤務系統已可以針對化學物品資訊「化學雲」做嫁接，跨10個部會、53個系統，且已進行兩三年，原本就預計年底可以完成。林右昌也重申，這次大火檢討有兩點，一個是加強企業自主方災管理、危險物品管理，還有此次六名人員沒及時撤離，是重要關鍵。

楊瓊瓔 行政院 陳建仁 捷運

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