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批監察院人事異動 藍委：顯示蔡政府權力的傲慢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
監察院日前舉辦新任秘書長李俊俋歡迎會，由院長陳菊親自主持。圖／取自李俊俋臉書
監察院日前舉辦新任秘書長李俊俋歡迎會，由院長陳菊親自主持。圖／取自李俊俋臉書

監察院日前人事異動，監察院前秘書長朱富美轉任司法院大法官，勞動部前政務次長李俊俋接任監察院秘書長。國民黨立委賴士葆今對此表示，蔡英文總統提名墨綠的陳菊當監察院長，顯示權力的傲慢，李俊俋被任命為監察院秘書長不過是相同的套路。

賴士葆表示，憲法規定監察院長應該超越黨派，當初蔡英文總統提名墨綠背景的黨政人士陳菊當監察院長，這樣做顯示權力的傲慢，蔡政府視憲法規定如無物。監察院長提名對的人就可以整飭官箴、澄清吏治，所託非人就不要有任何期待，檢驗這幾年尸位素餐的監察院無所事事，就是最好的印證。試想陳菊都可以逾越憲法分際當監察院長，日前李俊俋被任命為監察院的秘書長不過是相同的套路，政治酬庸當然找意識形態綠到出汁的人才是政治正確。

賴士葆稱，陳菊說社會對監察院有很多期待，這句話有待商榷，原本社會對監察院多所期待，然而監察院自我矮化成為政黨的附隨組織之後，社會就不期待能夠發揮功能了。疫情期間，很多寶貴生命喪失，是因為官員受困於意識形態的政策，導致疫苗採購不力，黑心快篩採購的亂象等等，監察院視而不見，以致官員可以將疫苗採購資料的調查報告黑箱作業封存。

賴士葆提到，數萬名確診民眾的選舉權被剝奪，監察院人權委員會全然包庇縱容。蛋荒一年多，進口蛋的管控疏失至今交代不清，輿論沸騰這麼久，監察院彷彿沉睡，手上握有權柄，卻沒有任何作為。

賴士葆強調，如今整個監察院都是蔡英文的自家同溫層，官員的過失都不擔心會被彈劾糾舉，聽陳菊說期待借重李俊俋發揮長才推動院務規劃人權工作，很違和。監察院還會想做事嗎？

監察院 蔡英文 賴士葆 陳菊 李俊俋

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