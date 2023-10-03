批民進黨辦陳宗彥、Me Too案進度緩慢 侯辦：辦案不該大小眼

監察院查Me Too案進度緩慢。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人詹為元表示，陳宗彥案子今年二月就被檢舉，相關事證明確，卻拖沓至此，難道民進黨政府遇到拿民進黨證的犯錯就急轉彎？遇到其他政敵就快馬加鞭，辦案不應大小眼。

詹為元批，不論是陳宗彥的性招待案，又或者是外交部的Me Too風波，明明都送監察院，卻遲遲沒下文。

詹為元說，政府辦案不該大小眼，陳宗彥的案子今年二月就被檢舉，相關事證明確，卻拖沓至此，甚至可能到選後才會水落石出，難道中央遇到拿民進黨證的人犯錯就會轉彎嗎？遇到其他政敵就快馬加鞭嗎？

詹為元表示，監察院將效率低落怪罪到陳宗彥案是南檢重啟卷宗太多，外交部Me Too案是行政調查報告尚未出爐。如果監察院都待在家裡翹著二郎腿等著其他事證出現，那全民還需要監察院幹嘛？

詹為元指出，中華民國是五權分立體制，當初國父孫中山先生就是希望以此來彼此制衡，結果沒想到傳承到民進黨手上，五權分立消失，只剩顏色對錯，選對顏色就可以保障辦案時間拉長，當社會都遺忘時，再偷偷地輕輕放下？呼籲民進黨政府，辦案絕不該分親疏遠近，該怎麼辦就怎麼辦，絕對不可大小眼。

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