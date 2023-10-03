【重磅快評】食安信任俱毀 吹哨者翻車洗不白壞蛋政府

踢爆巴西蛋弊案的農業粉專「Lin bay好油」，版主林裕紘日前自爆遭網友威脅人身安全，但昨晚被檢方查出涉嫌自導自演。綠營及側翼欣喜若狂，連夜走告稱在野黨及監督的輿論翻車，賴清德甚至加碼誣指林裕紘抹黑政府。這群人真是民主之恥，一個充滿弊端的政策，毀壞食安標準及社會信任，執政者無法交待巴西蛋出處及去向，竟還有臉大賊笑小賊。

「好油」坦承自導自演被恐嚇，但蔡政府能證明他踢爆的一系列「弊蛋」是造假嗎？借用行政院長陳建仁的堂皇發言：希望司法繼續調查，讓相關事件儘早釐清。法務部不要只挑「笨蛋」法辦，針對中央畜產會和台農等涉嫌黑箱進口、洗產地的關鍵人士，也該以相同效率查辦。揭破林裕紘「神鬼交鋒」恐嚇案，不等於陳吉仲、林聰賢是清白蒙冤。

林裕紘臉書文表示，受到在野黨藉機操作、綠營側翼出征雙重壓力，想透過全家人身安全遭威脅的方式退場，從風暴中抽身。他承認作錯事，讓信任及支持他的人失望，讓一切變成鬧劇。但他也質疑，為何長期騷擾他的人，永遠都找不到？

外界不知林裕紘是否將所有威脅者報警，但各界獲知他身家受恐嚇而群起聲援，目的就是要求司法保護言論自由。其實，在巴西蛋爭議高峰時，恐嚇林的人所在多有，例如某親綠粉專就留言要他「家祭勿忘告乃翁」，檢方為何只辦一件呢？甚至在查辦初期推諉到陸生慣犯帳上。

相比「好油」面對自己愚行，賴清德有如道德假面人。他對「好油」自導自演的反應是「千萬不可為贏得選舉不擇手段，抹黑政府」，明明是民間人士踢爆食安事件，堂堂副總統偏要扭曲成在野黨為勝選不擇手段，指控吹哨者抹黑政府。請問副總統，你有證據嗎？姓賴的就能誣賴小百姓？巴西蛋爭議高峰時，台獨金孫用公帑跑選舉，對食安問題裝聾作啞，是誰只知選舉不顧民生？

再者，賴清德在新北幼兒園餵藥案散佈假訊息，都還沒向社會道歉，竟然好意思指控林裕紘「自導自演，製造對立，引起社會恐慌」？這臉皮未免也厚得驚人。

吹哨者面臨人格謀殺、社會死亡，亦不知自己衝撞的對象有多大力量、何時施展黑手報復。但這都不是違法的藉口。我們反對「好油」走偏鋒，更遺憾他傷害社會殘存的幾許良心及信任；但是，不會因他的偏差行為一筆抹去他的初心，那股維護食安的勇氣。當林裕紘為言行負責時，執政者不要以為可以藉機打壓真相。

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