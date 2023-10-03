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揭弊者保護法進度？法務部：私部門上市櫃先處理
行政院長陳建仁今率官員到立法院報告總預算並備詢，針對「揭弊者保護法」何時要推？法務部長蔡清祥在答覆民眾黨立委張其祿質詢時表示，現立法討論是縮小範圍，公部門外，私部門以上市櫃優先處理，會盡快把報告給行政院，行政院趕快給立法院。
張其祿質詢時也問陳建仁，「兩岸協議監督條例」有沒有要推下去？兩岸政治性不簽協議，但事務性應有一套規矩可以比照。
陳建仁答詢表示，他認為應按照現有做法執行，當然盡可能以和平、對等、民主等原則進行對話，要兩岸雙方一起努力，我方也會盡最大努力表達善意。
對於已送進立法院的囤房稅相關草案，張其祿質詢時也問，有無可能課徵空屋特別稅。陳建仁答詢表示，這次草案實際上有把沒使用的空屋做了很好的規範，透過這個法案，就不需要有空屋特別稅。
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