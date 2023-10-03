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邱顯智指鏡電視股東入股中嘉 知法玩法違背反媒體壟斷

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智上午舉行「知法玩法違背反媒體壟斷，鏡電視股東也入股中嘉？」記者會表示，除了三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團陳致遠，也傳出入股中嘉，跨越反媒體壟斷的規定。記者曾吉松／攝影
時代力量立委邱顯智上午舉行「知法玩法違背反媒體壟斷，鏡電視股東也入股中嘉？」記者會表示，除了三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團陳致遠，也傳出入股中嘉，跨越反媒體壟斷的規定。記者曾吉松／攝影

時代力量立委邱顯智今天揭露，鏡電視的大股東萬海集團，傳出入股系統業者中嘉，跨越反媒體壟斷的規定，中嘉聲稱「不清楚新聞頻道入股」的推托之詞不攻自破，而這些跨越反媒體壟斷紅線，違背交易許可附負擔的事情，都是中嘉董事長郭冠群在操盤。

邱顯智上午與獨立記者姚惠珍在立法院舉行「知法玩法違背反媒體壟斷，鏡電視股東也入股中嘉？」記者會，邱顯智表示，距離他首次揭露中嘉股權大幅移轉，違背反媒體壟斷的規定，已經過了26天，國家傳播通訊委員會（NCC）依然無法對外交代。

邱顯智指出，NCC曾經發文給中嘉的上層股東，要求負責整個交易案籌資、申請的代表人、現任中嘉董事長郭冠群到會說明，但是中嘉的上層股東就是不願意回文，而郭冠群派出兩個代表到NCC，一位是國際通商法律事務所的律師康文彥，另一外則是他的前部屬羅寧寧。

邱顯智質疑，康文彥是郭冠群的長期夥伴，同時還是中嘉交易案的律師，整個交易案的法律意見，就是由康文彥帶領的團隊負責，同時也是民進黨創黨元老康寧祥之子，而康文彥從9月8日到現在，不斷在NCC跟中嘉之間來回穿梭，頻繁交換訊息。

邱顯智再指，羅寧寧是郭冠群的前部屬，先前服務於中國尚心資本，現在則擔任中嘉上層股東董事、中嘉寬頻董事長。據了解，羅寧寧本來是中國籍，現在是澳洲籍，並未取得中華民國國籍，「請問這樣的人，適合代表郭冠群董事長到NCC說明嗎？」

邱顯智揭露，除了三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團，現在傳出入股中嘉，跨越反媒體壟斷的規定，其實早在2020年10月，郭冠群的達勝集團，當時就已經在規劃萬海集團的陳致遠，入股中嘉的上層股東泓倉。

邱顯智說，根據市場傳言，泓倉公司在今年中出清10%的中嘉股份，部分股份已經轉手到萬海集團的陳致遠手上，這陣子以來中嘉對外聲稱「不清楚新聞頻道入股」的推托之詞不攻自破，這些跨越反媒體壟斷紅線，違背交易許可附負擔的事情，自始自終都是郭冠群在操盤。

邱顯智說，陳致遠透過持股過半的翰林育成公司，掌握鏡電視15%的股份，如果他又同時入股中嘉，那麼鏡電視就是三立以外，第二個違反「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」附負擔的新聞頻道。

邱顯智 鏡電視 NCC

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