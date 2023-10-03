黃曙光稱潛艦有立委「一直搞」 邱國正：聽他講才知道
潛艦國造召集人黃曙光日前稱外購潛艦「紅區」關鍵裝備時有立委「一直在搞」，而國民黨立委馬文君也遭海軍前顧問郭璽點名。國防部長邱國正今在立法院答詢被問及此事時表示，他也是聽黃曙光講才知道，之前沒有討論過此事。
行政院長陳建仁今率官員到立法院提出113年度中央政府總預算報告並備詢。國民黨立委江啟臣質詢時問邱國正，是否知道黃曙光聲稱的有立委「一直在搞」潛艦？而若知道有人洩密或賣國，依法公務員應去告發，否則視為瀆職。
邱國正答詢時表示，自己並不知道黃曙光說法，且黃曙光也並沒有和他講，所有潛艦分案執行專案時是保密的，和黃曙光就工作進度會碰面、說明，而潛艦預算都是公開，製造過程和節點才是保密。
江啟臣質詢時也問，潛艦國造邱國正參與的不完整，這樣潛艦日後繼續審預算，如何監督，來備詢是假的嗎？邱國正答詢表示，他當負全責，但黃曙光有畢竟有專案編組。
江啟臣也質詢行政院長陳建仁表示，昨民進黨開記者會，說潛艦預算國民黨多位立委阻撓扯後腿、甚至賣國，執政黨提案都叫合理監督，在野黨提案就叫洩密賣國，他完全不能接受，陳建仁是否同意這指控？
陳建仁表示，立委依法定職責監督國家預算，按照福國利民的方向，福國利民就是讓國家有國防自主能力，防衛自己讓台灣安定，捍衛言論和思想自由，但討論、審查預算都能理性看待。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言