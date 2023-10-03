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藍委控擋國防預算雙標 綠委反嗆秀下限

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
潛艦國造出現爭議，國民黨立委馬文君被控洩密，國民黨黨團副書記長陳以信（右）表示，國防機密會議，也是王定宇先在臉書爆料，批民進黨是雙重標準。記者曾吉松／攝影
潛艦國造出現爭議，國民黨立委馬文君被控洩密，國民黨黨團副書記長陳以信（右）表示，國防機密會議，也是王定宇先在臉書爆料，批民進黨是雙重標準。記者曾吉松／攝影

國民黨立法院黨團今天指控，民進黨立委阻擋國防預算，綠營雙重標準歷歷在目，民進黨立委羅致政說，凡走過必留下痕跡，凡說過必留下紀錄，國民黨團完全搞錯重點、抓錯方向，重點不在預算凍結，而是凍結的理由、解凍的條件，還有凍結預算的規模。

民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應則說，國民黨團只是在秀下限、沒有水準，從過去歷次的發言就可以得知，到底是誰刻意要讓潛艦胎死腹中，而誰才是真正地督促潛艦繼續推動，國民黨立委要開記者會，麻煩有水準一點，不要開這麼沒有水準的記者會。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，羅致政指出，國民黨團今天舉行記者會，指控民進黨有所謂的雙標，他們完全搞錯了重點、抓錯了方向，立法委員當然有監督預算的責任，但是提出凍結也有分好幾種，有些人是為了做好監督的角色，有些人則是為了杯葛、干擾跟破壞，甚至是唱衰潛艦國造，乃至於很多軍事武器的自製。

羅致政強調，國民黨不要只看預算凍結，而是要看凍結的理由、解凍的條件，還有凍結預算的規模，如果只是去脈絡化，把民進黨視為雙標，完全是抓錯重點，民進黨團要三問國民黨立委馬文君，包括有沒有拒簽保密切結、抄寫機敏資料及洩漏國防機密。

蔡適應則表示，國民黨團指控民進黨立委凍結預算，完全是在提油救火，搞不清楚問題，而且劃錯重點，立法委員在提出質詢、凍結預算的時候，當時的出發點本意是什麼，應該才是最要被探究的問題。

蔡適應指出，國防部到目前為止，總共開過三次機密的專案報告，分別是2018年10月25日、2019年3月28日、2020年10月26日，其中以第三次最為重要，當天上午先到台船做機密考察，下午回到立法院做專案報告，國防部提示很多潛艦設計的合約等重要資訊。

蔡適應還說，民進黨立委有提出附帶決議，要求不要關說潛艦的案子，因為當時就有風聲傳出，有些立委為了特定的廠商，他們透過特別的關係，關切潛艦製造的案子，立法院的議事錄都有記載，而今天的案子爆發出來，剛好就是印證當時的相關討論。

民進黨團幹事長劉世芳表示，馬文君應該面對事實的真相，不要再顧左右而言他，這是大是大非的問題，國民黨團認為只要是立委，就可以在國會監督預算，但是就算立委有言論免責權，也不能觸犯國家安全法、國家機密保護法、立法院職權行使法的規範。

民進黨 國民黨 潛艦

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