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影／為台灣設計展體驗高壓水柱清洗老街 賴清德：非常棒的事

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
2023台灣設計展即將在本週於鶯歌登場，民進黨總統參選人賴清德（右）、作家林立青（左）一同來到新北市鶯歌陶瓷老街，透過高壓水柱清潔老街地磚，迎接即將登場的台灣設計展。記者葉信菉／攝影
2023台灣設計展即將在本週於鶯歌登場，民進黨總統參選人賴清德（右）、作家林立青（左）一同來到新北市鶯歌陶瓷老街，透過高壓水柱清潔老街地磚，迎接即將登場的台灣設計展。記者葉信菉／攝影

2023台灣設計展即將在本周於鶯歌登場，立法委員蘇巧慧在設計展前夕，與國際扶輪社3490地區、新北市第四分區共8個地區扶輪社共同發起發起「潔地武士在鶯歌、陶瓷老街亮晶晶」公益活動，並於上午邀請民進黨總統參選人賴清德、國際扶輪社3490地區總監陳昱森、知名電視劇《做工的人》原著作者林立青一同來到新北市鶯歌陶瓷老街，透過高壓水柱清潔老街地磚，迎接即將登場的台灣設計展。

民進黨總統參選人賴清德稱讚蘇巧慧會做事，做這件善事幫助鶯歌老街煥然一新，迎接設計展的到來。也讚賞林立青有好的情操，幫助弱勢者透過工作贏得乾淨的生活，也贏得清白的人生。

立法委員蘇巧慧表示，台灣設計展的主展區就在鶯歌陶瓷老街，為了讓鶯歌老街煥然一新，她結合地方資源，與「友洗社創」聯合清洗鶯歌老街，希望讓鶯歌老街最具代表性的花崗岩地磚，能夠重現風華。

知名電視劇《做工的人》原著作者林立青表示，因為想幫助無家者找回自信，為社會貢獻心力，他創立「社團法人臺北市攸惜關懷協會」，聘僱無家者從事高壓清洗地面與特殊清潔等服務，透過企業贊助，到全台各地進行潔地服務，自2022年3月9日開始，至今已完成清洗11處公共場域、27所中小學，這次和蘇巧慧一起將鶯歌老街清洗乾淨，不僅希望讓老街煥然一新，也進一步協助無家者族群重返職場。

老街

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