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憂打高端流感疫苗不給選? 陳建仁澄清：可給證明選廠牌

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
公費流感疫苗昨日開始施打，國民黨立委賴士葆（右）今質詢表示，民眾聞高端色變，過去可以選擇，今年卻如盲選。行政院長陳建仁澄清，若有民眾指定廠牌，可給予證明去打。圖／取自立法院直播
公費流感疫苗昨日開始施打，國民黨立委賴士葆（右）今質詢表示，民眾聞高端色變，過去可以選擇，今年卻如盲選。行政院長陳建仁澄清，若有民眾指定廠牌，可給予證明去打。圖／取自立法院直播

公費流感疫苗昨日開始施打，國民黨立委賴士葆今質詢表示，民眾聞高端色變，過去可以選擇，今年卻如盲選。行政院長陳建仁澄清，若有民眾指定廠牌，可給予證明去打，還是有選擇權；衛福部長薛瑞元澄清，沒有發現拒打的人增加異常，目前收到的訊息都是正常施打。

賴士葆說，昨起台灣幾乎每個里開始接種流感疫苗，有民眾發現是高端就不敢打，去年人民有選擇權，學生有選擇權，今年卻是盲選。陳建仁表示，政府推動四種公費疫苗，都有相同效價，如果有民眾指定廠牌，也可給予證明去打，還是有選擇權，也沒有改成自費的問題，拿了單子仍然是公費。

賴士葆質疑，不解為何薛瑞元對高端這麼好，高端營收截至今年7月營收是0，8月有營收就是政府採購疫苗。衛福部長薛瑞元表示，沒有管高端的營收，要看疫苗合不合格。面對賴質疑，流感疫苗採購近700萬劑，高端採購70萬劑約占10%，疑特別體貼高端，薛表示，高端的疫苗合格，要怎麼排除掉？陳建仁表示，採購疫苗是公開招標，是看安全性跟有效性。

薛瑞元補充說明採購從最低標改有利標，表示若還是用低價標，擔心有人會低價搶標，一共有4家，提供的數量是不一樣的。如果有一家過去沒有進來，用低價搶到較多的量，那就另有故事，要去評審不同條件，包括過去經驗。陳建仁說，採購疫苗要有足夠的量且要短時間內提供。

對於賴士葆質疑高端疫苗洗產地，薛瑞元稱，原液進來後要無菌充填，這個技術是非常關鍵的技術，在國際上疫苗的製造充填是常態。

賴士葆說，大家看了很生氣，為什麼高端這麼黑，就是因為新冠疫苗採購資料封存30年，黑箱黑到底，高端之所以黑掉是衛福部種的因。薛瑞元回，應該是有人黑，陳建仁也說誰在攻擊高端很清楚。至於是否有許多民眾拒打高端，薛瑞元稱，正在收集資料，並沒有發現這樣異常，目前收到的訊息都是正常施打，個案沒有意義。

流感疫苗 高端疫苗 薛瑞元

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