好油自導自演 民進黨：朱立倫請辭、侯友宜道歉

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前表示遭網友威脅恐嚇，被檢警查出部分內容是和國民黨許姓黨工自導自演。民進黨發言人林楚茵表示，請國民黨主席朱立倫不要避重就輕，應該立刻辭職，國民黨總統參選人侯友宜也應該道歉。

林楚茵指出，這起事件的操作是國內首件政黨內部的認知作戰，國民黨黨工結合特定網紅，再經由藍白政黨及相關人士召開記者會並藉由網路、直播等自媒體，持續發動不實抹黑攻擊。

林楚茵說，從立法院國民黨團開始，到國民黨立委參選人全都對特定議題進行攻擊及網路霸凌，國民黨政策會執行長曾銘宗還刻意質詢行政院長陳建仁要求強力偵辦；但事實上，此事不僅為自導自演，涉案人許姓黨工竟然就在國民黨政策會任職，所屬長官曾銘宗難辭其咎。此外，國民黨主席朱立倫是否縱容、包庇甚至指示黨工進行認知作戰，應該立刻出面說明。

林楚茵表示，國民黨黨工上網用虛擬IP自導自演設局，國民黨全體黨公職還聲援他並汙衊民進黨，更嫁禍給民進黨政府，說綠色恐怖、箝制言論自由等，簡直是網路時代的「水門案」，是重大的政治醜聞。這起事件正凸顯國民黨的造謠抹黑本質，甚至就是整個藍白抹黑產業鏈，過去一段時間進行毫無事實根據的惡意攻擊，造成社會不安與仇恨裂解。

林楚茵指出，好油事件已經是嚴重政治醜聞，尤其「好油門的好友們」不是切割就可以閃躲，請朱立倫、侯友宜立刻道歉，曾銘宗接受調查。

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