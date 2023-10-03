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「好油」恐嚇案爆自導自演 桃園綠營民代要求市府道歉

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會民進黨團批評桃園市政府混淆視聽，應該道歉。記者陳俊智/攝影
桃園市議會民進黨團批評桃園市政府混淆視聽，應該道歉。記者陳俊智/攝影

臉書粉絲專頁「Lin bay 好 油」負責人林裕紘今天承認被恐嚇是自導自演，桃園市議會民進黨團上午開記者會，議員指桃園市政府與藍營民代在事實不明情況下亂帶風向，造成社會混淆，應該道歉；桃園市副市長蘇俊賓表示，如果沒有市府積極介入蒐證和移請地檢署偵辦，怎麼會有事實。

針對林裕紘自爆自導自演恐嚇案，桃園市議會民進黨團副總召張肇良批評桃園市政府在事情未明確情況下，不斷強調林裕紘是被害人，譴責中央政府進口雞蛋政策，要求市府「不要淪為造謠中心」。

市議員彭俊豪說，國民黨主席朱立倫第一個跳出來指責，接著藍營從上到下傾巢而出，包含國民黨總統參選人侯友宜、桃園市長張善政、副市長蘇俊賓及國民黨桃園市議員，現在集體翻車，急著刪文。

記者會上，民進黨團副總召林志強指蘇俊賓連最基本事實真偽都未查明，逕自在社群媒體發文製造恐慌。同黨市議員魏筠、許家睿、李宗豪都要求市府向民眾道歉，魏筠將矛頭指向國民黨桃園市議員凌濤、台北市議員徐巧芯和立委萬美玲等人，要求民代也該道歉。

除了張肇良等人，綠營議員林志強、黃瓊慧、陳雅倫、王珮毓、李宗豪和余信憲也都出席記者會，眾人高喊「拒絕抹黑，出來道歉」。

「如果不是市府主動積極介入蒐證並移請檢方偵辦，怎麼會有事實？」蘇俊賓強調，不要扭曲真實的情況，真實的情況是桃園市政府為所當為，一方面保障市民安危，一方面藉由司法釐清真相，「大家可以檢視市府過去所有發言，我們絕對經得起考驗」。

Linbay好油 林裕紘

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