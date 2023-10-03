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好油案十天釐清 王鴻薇疑大小眼：我遭恐嚇二個月了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

針對農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘自導自演恐嚇一案，國民黨立委王鴻薇在臉書貼文表示，林裕紘此舉恐讓未來受到恐嚇的受害者因害怕被質疑而噤聲，她要給予最大的譴責。她也質疑，她的網路恐嚇案與林裕紘案採相同手法，但報案兩個月多卻沒下文，是不是辦案大小眼？

王鴻薇說，林裕紘揭露專案進口雞蛋問題，不分黨派各地方縣市皆有食安法開罰紀錄，這是不會改變的事實。針對自導自演恐嚇浪費社會資源的做法，讓同情支持者受到最大的傷害，更讓未來受到恐嚇的受害者因害怕被質疑而噤聲，她個人絕對給予最大的譴責。

王鴻薇質疑，從林裕紘案偵辦過程，她質疑相關單位，過去警政署向她多次報告，她所報案的網路恐嚇案件，都因為是跳板境外IP，所以無法偵破，顯然都是藉口，因林裕紘案中完全採用相同手法，卻可以循線偵破，她報案兩個月多卻沒有下文，她要求相關單位必須嚴正說明，這是不是辦案大小眼？

王鴻薇說，林裕紘雖然對社會致歉也宣布退出民進黨以示負責，但是法律以及相關的社會責任，請林誠心配合司法調查，呼籲檢調毋枉毋縱，讓林為自己對社會造成的傷害負應有的責任。

林裕紘 恐嚇 王鴻薇

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