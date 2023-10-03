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影／國防機密會議 陳以信批王定宇先在臉書爆料

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
潛艦國造出現爭議，國民黨立委馬文君被控洩密，國民黨黨團副書記長陳以信（右）表示，國防機密會議，也是王定宇先在臉書爆料，批民進黨是雙重標準。記者曾吉松／攝影
潛艦國造出現爭議，國民黨立委馬文君被控洩密，國民黨黨團副書記長陳以信（右）表示，國防機密會議，也是王定宇先在臉書爆料，批民進黨是雙重標準。記者曾吉松／攝影

潛艦國造出現爭議，國民黨立委馬文君被控洩密，國民黨立法院黨團上午舉行記者會，黨團副書記長陳以信表示，外交國防委員會出國考察，民進黨立委王定宇馬上宣布赴法國東部的軍事基地，讓法方全都傻眼，而且國防機密會議，也是王定宇先在臉書爆料，批民進黨是雙重標準。

馬文君 王定宇 國民黨

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