影／國防機密會議 陳以信批王定宇先在臉書爆料

潛艦國造出現爭議，國民黨立委馬文君被控洩密，國民黨立法院黨團上午舉行記者會，黨團副書記長陳以信表示，外交國防委員會出國考察，民進黨立委王定宇馬上宣布赴法國東部的軍事基地，讓法方全都傻眼，而且國防機密會議，也是王定宇先在臉書爆料，批民進黨是雙重標準。

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