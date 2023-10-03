馬英九拒出席國慶 鄭文燦：今年與過去同條件 不解理由

前總統馬英九不滿今年國慶日的英文名稱為「Taiwan National Day」，拒絕出席國慶大典。行政院副院長鄭文燦表示，國慶典禮已經連續多年用這樣的字眼，前幾年馬英九也都有出席，不了解今年同樣的條件他為什麼沒出席。

鄭文燦表示，中華民國的國慶全世界只有台灣在慶祝，以及與台灣友好的僑社有舉行國慶的活動，所以中華民國的國慶和台灣是密不可分的，這是歷史發展到現在的事實，也是實際上的政治狀況。

鄭文燦說，如果沒有台灣，那中華民國就沒有依附的餘地，這是我們所面對的國家生存環境，「做過總統，對這樣的情況應該很了解」。

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