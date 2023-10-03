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影／民眾黨團批數位部打詐消極 令台灣淪為「犯罪天堂」

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台灣民眾黨團上午舉行記者會，呼籲政府強化資安、杜絕詐騙。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨團上午舉行記者會，呼籲政府強化資安、杜絕詐騙。記者曾吉松／攝影

台灣民眾黨團上午舉行記者會，針對今年截至8月詐騙案高達2萬多件，案件數直逼去年一整年總量 ，詐騙集團抓不勝抓，指數位部打詐消極，令台灣淪為「犯罪天堂」。

民眾黨立法委員陳琬惠、幹事長張其祿上午呼籲政府從源頭打擊詐騙，重新審視詐騙案的量刑、抓捕，最重要的是，數位部必須強化資安管理，徹底檢討與改革，別讓民眾一再失望。

台灣民眾黨團上午舉行記者會，民眾黨立法委員陳琬惠、幹事長張其祿上午呼籲政府從源頭打擊詐騙，重新審視詐騙案的量刑、抓捕。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨團上午舉行記者會，民眾黨立法委員陳琬惠、幹事長張其祿上午呼籲政府從源頭打擊詐騙，重新審視詐騙案的量刑、抓捕。記者曾吉松／攝影

詐騙集團 台灣民眾黨 張其祿

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