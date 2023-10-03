Lin bay好油大鬧劇！高閔琳被冒名喊委屈 陳其邁籲查明

粉專「Lin bay好油」版主林裕紘自述因踢爆進口雞蛋問題遭歹徒恐嚇威脅安全，檢警昨循線逮捕涉嫌留言恐嚇的許哲賓，案件竟逆轉成「自導自演」。遭冒名恐嚇「Lin bay好油」的高雄市觀光局長高閔琳今大喊委屈，認為自己也是受害人，全家被恐嚇。市長陳其邁希望檢警盡快釐清案件。

「Lin bay好油」版主林裕紘日前大談進口蛋爭議批評政府，隨後自稱收到恐嚇訊息而宣布停更。檢調追查發現，發布恐嚇訊息的是國民黨黨工許哲賓，並查出原來是林裕紘自導自演恐嚇自己。林裕紘今天承認犯錯，並亮出民進黨員黨證，說要退黨。

高閔琳說，被不明人士冒其名恐嚇Linbay好油，她在9月28日凌晨報警說明非自己所為，下午就收到另一封恐嚇信要求她要撤銷報案，不然要把她和家人變成屍塊。昨晚國民黨工到案說明，原來是Lin bay好油自導自演，她才恍然大悟自己遭受威脅，是有不明人士擔心檢警偵辦後會水落石出。

高閔琳表示，這件事從頭到尾跟她沒有關係，造假造謠、惡意抹黑都不應該發生，也不應逾越法律界限，公共政策與議題都要回歸基本面討論。現在有很多冒名寄發恐嚇信事件，民眾應加強媒體識讀能力，不要被隨便帶風向。