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陳以信轟王定宇：洩考察基地 法國都傻眼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
潛艦國造近期現爭議，國民黨立委馬文君被控洩密。國民黨立法院黨團今舉行記者會，黨團副書記長陳以信（右）表示，民進黨立委王定宇出國考察，宣布赴法國考察，讓法方傻眼，為何台灣立委洩露並造成衝擊，並轟民進黨是雙重標準。記者屈彥辰／攝影
潛艦國造近期現爭議，國民黨立委馬文君被控洩密。國民黨立法院黨團今舉行記者會，黨團副書記長陳以信（右）表示，民進黨立委王定宇出國考察，宣布赴法國考察，讓法方傻眼，為何台灣立委洩露並造成衝擊，並轟民進黨是雙重標準。記者屈彥辰／攝影

潛艦國造近期現爭議，國民黨立委馬文君被控洩密。國民黨立法院黨團今舉行記者會，黨團副書記長陳以信表示，外交國防委員會出國考察，民進黨立委王定宇馬上宣布赴法國東部的軍事基地，讓法方全都傻眼，為何台灣立委洩露造成衝擊，並轟民進黨是雙重標準。

陳以信批評王定宇，最高等級的秘密會議簽署保密文書，結果還可以在臉書上報告合約設計進入到什麼階段，構型要採取哪一個版本，這不都是機密會議的內容嗎？可以隨便在外面說嗎？機密的認定是王定宇認定，還是立法院認定？立法院對機密會議的認定有標準、法規，開完會立刻對外洩露，對構型會不會有影響，王定宇不是專家當然不覺得有影響。

陳以信指出，重要的是機密會議的本身內容不應對外洩露，機密會議的等級、機密程度、性質都不是由王定宇決定，都是由國家單位來定義的。

陳以信提到，外交國防委員會經常進行機密考察，地點不對外說明，文書上也都不對外說明，甚至連立委所看到的機密會議地點，都只是告知交通方式，不會告知要去什麼地方，換言之機密考察的地點本身就是機密，不管部隊在什麼地方，都不應該對外透露。

陳以信批，王定宇參加外交國防委員會的國外機密考察，王馬上宣布去法國，又說去法國東部的軍事基地，以為大家都不知道嗎？台灣跟法國的唯一軍事合作不就是幻象戰機嗎？到法國東部的軍事基地不就是空軍基地嗎？法國東部只有一個空軍基地，王定宇一講，全世界都知道在哪裡，我方、法方全都傻眼，為何台灣立委主動對外洩露，造成台法之間受到訊息外洩衝擊。

陳以信補充，王定宇擔任外交國防委員會的召委，不知道不能講嗎？民進黨雙重標準，立委監督政府預算，都是正常的，如要雙重標準，王定宇請第一個解釋。

國民黨立院黨團首席副書記長李德維說，黨團態度非常堅定，對於相關預算的審查，該刪則刪，該動則動，立委對於監督預算的權利絕不會自廢武功。國民黨跟民進黨不一樣，民進黨對於所謂的國防預算，彷彿提出來凍結或相關提議，都是對於國家安全不重視，甚至是反對的態度，國民黨不以為然。

李德維表示，凍結有個重要理由，就是要求相關單位詳細說明清楚，以後再行動之。凍結相關預算的另一功能也是要求行政部門，要把該做的做、該說的說。這會期是立法院的預算會期，絕不會自廢武功，把自己的手腳綁住，國民黨會堅定監督相關預算的編列，絕對不辜負民眾賦予國民黨的力量。

李德維指出，黃曙光提出的相關爭議，馬文君111年1月11日已把相關的錄音檔，直接行文給法務部調查局，內容叫做「交付有關『國防部海昌專案』錄音檔資料乙分，請貴局盡速立案調查，請查照。」這是具名的檢舉，請問相關單位，假如有人賣國賣台，把相關的資料送到中共大使館去，請問國防部、國安局、調查局都無動於衷嗎？請黃曙光不要放火後就跑，應該負責把相關事證一一交給檢調，甚至是國安單位以查清楚，到底是誰在賣國賣台。

李德維強調，大家隨便找都可以看到，民進黨提出相關國防公務預算的刪減或凍結案，民進黨不要誤導民眾，讓大家覺得提出凍結預算、審查預算，就是危害國安。立委的職權只能刪減跟凍結預算，沒有增加預算的權利。

王定宇 國民黨 民進黨

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