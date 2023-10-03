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黃曙光指某立委一直搞 李德維：點藍黨團賣國就告到死
潛艦國造現爭議，國造潛艦召集人黃曙光控某立委「一直在搞」，前海軍顧問郭璽指控，國民黨立委馬文君就是這名「賣國立委」。國民黨立院黨團首席副書記長李德維今表示，黃曙光敢指國民黨團賣國，一定告到死為止。
李德維說，國民黨團由於國造潛艦召集人黃曙光沒有把話講清楚，黃要是說的是國民黨團賣國、叛國的話，「我們一定告黃告到底，告到黃死為止」， 但黃非常聰明，講了有頭沒尾的東西，只要黃指名國民黨團則絕不輕饒。至於郭璽的部分，由於郭也沒有指名國民黨團，只要指名也一定告到底。
國民黨立委陳以信也說，針對國防外交委員會的機密會議內容，就算不簽保密協定都要保密，這是最基本的原則、態度，所以簽不簽不是重點，當然都應該要簽，不簽是另一回事，但不簽就沒有保密義務嗎？
陳以信更轟，民進黨立委王定宇跑到法國時有沒有簽，出去考察時有沒有簽保密？ 王定宇沒有簽都不應該洩露，不要轉移焦點，國家機密的保護跟簽不簽無關，沒簽也不可以洩露。
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