遭綠委拿2019年會議暗指洩密 馬文君：選舉就開始操作

洩潛艦國造資料案引發風波，郭璽控告國民黨立委馬文君加重誹謗罪，並提起民事求償300萬元。民進黨也猛批馬文君。馬回應，郭璽告加重誹謗的部分已進入司法程序，就等待司法判決釐清；另外，民進黨一年多來都沒動作，卻在選前開始操作，根本是惡意抹黑。

馬文君說，郭璽說話從頭到尾都顛三倒四的，不知道郭在講什麼，如果有證據，直接拿出來去舉發就好了，怎麼只會告加重誹謗？如果合理監督變成現在這個樣子，算是一個民主國家嗎？這是綠色恐怖。郭璽告加重誹謗的部分已進入司法程序，就等待司法判決釐清。

馬文君表示，民進黨說她2019年在會議上抄東西，為什麼現在才講？而且還記得當時的細節，大家可以信服嗎？民進黨還說她當時進出會議室七八次都在打電話，通常清場後，會議室外都是人，為何都沒人有印象？直到那麼多年後才在選前提出質疑，這種抹黑方式令人感到相當悲哀。

馬文君表示，民進黨是惡意抹黑，這一年多來都沒有任何動作，卻選在選前做這個操作，意義是什麼？讓人覺得相當奇怪。

馬文君說，監督、凍結、刪減預算，本就是立委的天職。政府如果有不當使用預算，或是讓人覺得有疑慮，委員當然會有所動作，民進黨過去在野的時候，不也是這樣做嗎？

馬文君表示，潛艦是相當重要的裝備，但安全性相當重要，攸關國防、官兵安全，這樣的武器裝備本就應該說明清楚，從開始到最後的過程皆有許多矛盾地方，卻但民進黨仍都用強勢表決，忽視監督力量。

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