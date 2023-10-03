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陳建仁立院報告總預算案 國防預算整體規模達6068億元

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
行政院長陳建仁（圖）上午前往立法院報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（圖）上午前往立法院報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢。記者曾學仁／攝影

立法院院會上午邀請行政院陳建仁、主計長朱澤民、財政部長莊翠雲等列席報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢。

行政院長陳建仁率相關部會赴立法院提出113年度中央政府總預算報告。其中為建構全民國防體系，發揮整體防衛戰力，國防主管預算編列4406億元，較112年度增加314億元，約增7.7%，加計新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購等特別預算及非營業特種基金，整體規模達6068億元。

立法院院會上午邀請行政院長陳建仁列席報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢，國防部長邱國正（左）、外交部長吳釗燮（右）列席。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午邀請行政院長陳建仁列席報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢，國防部長邱國正（左）、外交部長吳釗燮（右）列席。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午邀請行政院長陳建仁列席報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢，主計長朱澤民（右）、財政部長莊翠雲（左）、經濟部長王美花（中）列席，會中相互討論。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午邀請行政院長陳建仁列席報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢，主計長朱澤民（右）、財政部長莊翠雲（左）、經濟部長王美花（中）列席，會中相互討論。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（中）上午前往立法院報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（中）上午前往立法院報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午邀請行政院長陳建仁（右）、主計長朱澤民（左二）、財政部長莊翠雲（左）、經濟部長王美花（右二）等列席報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午邀請行政院長陳建仁（右）、主計長朱澤民（左二）、財政部長莊翠雲（左）、經濟部長王美花（右二）等列席報告「113年度中央政府總預算案」並備質詢。記者曾學仁／攝影

行政院 立法院 陳建仁

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