搶年輕票拚了 王世堅推卡變身七龍珠 網敲碗美少女戰士

2024選戰倒數，民進黨大同士林立委參選人王世堅空戰搶年輕、青壯選票，近期在臉書頻頻製作吸引眼球圖卡，繼中秋節連假貼出「藏頭詩」中秋圖卡，笑稱是「今年唯一值得收藏」。這兩天再度在臉書貼文新角色圖卡，表示將推出王世堅熱血限定「跑行程盲卡包」。

昨天王世堅貼出最新圖卡變身七龍珠普烏角色，並稱新角色是A+級「拜票魔人」，要網友趕快來收集，前天更貼出變身七龍珠的賽亞人悟空，喊話士林大同的朋友，還有機會遇到卡片本人，歡迎握手寒暄、揮手致意、開心合照、擺拍影片上限動。

王世堅甚至用「經典殺回憶！為了世界和平」拜票，懇請選民惠賜一票。王還跟網友說「經典回憶殺，經典殺回憶，想要我搭配什麼角色，歡迎留言」。

結果底下網友留言喊想要王世堅變「美少女戰士&皮卡丘」、「比克大魔王」、「火影忍者」，不過也有網友說「我想看堅哥剃光頭」，「想看扶龍王，當然是要有龍」，由於王世堅的新角色是七龍珠的普烏，還有網友說「普烏不是柯文哲嗎？吸收一堆人又變來變去。」

也正因為王世堅嘗試各種角色，也有網友讚「這個小編要加薪」、「加油加油，堅哥沒有極限」，不過也有網友受不了問「誰幫你弄的啦」，還有網友說「真的很拼欸」、「豁出去了！」

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