馬英九今訪新加坡 將出席亞洲前瞻峰會
前總統馬英九辦公室今表示，馬英九今天上午率馬英九基金會「大九學堂」30名學員訪問新加坡。將出席「亞洲前瞻峰會」擔任與談人，也將率同學子參訪新加坡重要建設，並與李光耀公共政策學院交流。
馬辦指出，今年是新加坡建國總理李光耀先生百年冥誕，馬前總統受新加坡聯合早報集團邀請，出席亞洲前瞻峰會並擔任與談人，緬懷李光耀先生對促成兩岸和平的重大貢獻。
馬辦表示，李光耀將新加坡打造成為世界第一流的國家，星國許多政策與建設都甚有亮點，值得我們觀摩與學習。馬英九將率「大九學堂」學員參觀組屋、港口作業指揮中心、新加坡城市規劃館等，期能讓學子們更深刻了解「他山之石」的可貴。
馬辦表示，馬英九卸任後，最重要的使命與任務是培育台灣年輕人，認識台灣歷史，認同中華民國，同時也能接軌世界。馬英九今年已率「大九學堂」學員訪問中國大陸、英國、愛爾蘭，未來也將持續推動類似活動，帶著學子走訪世界各地，讓世界聽到台灣年輕人真實的聲音。
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