【專家之眼】簡單的夏立言專訪 複雜的解讀人心

理論上，在凶險兩岸關係裡，保持穩健中道聲音，在台灣應是主流。畢竟我們力量小，又身處戰火最可能爆發地點；而在相對教育水平較高前提下，國民素質應該也是最能了解其中利害關係。但實際上，在台灣，堅持兩岸和平對等互動者，卻要常要有帶著鋼盔往前衝的心理準備。這中間出了什麼問題，相信許多人都很好奇。

現在民調看似較高的政治力，走的是只靠備戰即想保台的賭徒路線。渾然不管沒有溝通管道，隨時有擦槍走火風險；而其他方面的炮火，卻也未曾停歇。營造一個負責任、有歷史感與遠見的政治環境，似乎是件困難的事。

看看現在逐漸展開的兩岸交流景象，大家不應忘記，一年前疫情稍降，兩岸敵意螺旋卻幾乎上升到高峰時刻，在國民黨朱立倫主席委託下，夏立言副主席率團出訪大陸。讓人記憶猶新的是，他們在斗室裡被個別隔離十天，每天只能見到一個人，就是來戳鼻孔做核酸檢測者，所經歷到的，不僅是近乎監禁的肉體待遇，精神上，還要面對各方質疑，甚至現在享受交流好處者，當初也有部分開炮批判。

現今又有新的批評聲音。夏前日接受媒體專訪，被掐頭去尾，曲解立場，批評者很快下結論說，2024的選舉，只是台獨跟獨台之爭。姑且不論藍黨最高文件的黨章黨綱是怎麼說的、一次訪談能否抵得上過去行為？就以夏當時發言來論，批評者引述夏講話卻遺漏幾字，恐有誤導之嫌。

夏原句說法是「過去幾年西方的媒體，只要講到國民黨，後面一定加一句：the pro-China party，親中的政黨，或者unification party，統一的政黨，我們一直在講，我們中國國民黨，絕對不是一個所謂(加上兔耳手勢)『親中』，或者『統一』的政黨，我們是一個了解兩岸關係非常重要，我們有經驗、有能力、有意願，有政治基礎可以來處理兩岸關係，這就是我不斷的希望讓外界了解，中國國民黨的特質」。

上述明顯是回應西方媒體對國民黨誤解脈絡下所言。他強調西方媒體、使用「所謂」，並運用Finger Quote兔耳手勢表明，當下談的內容是引用他人說法，才需要「打引號」。這並非長期以來，描述中華民國框架下的兩岸關係語境。如果從該黨一貫主張出發，根據憲法、以民意為依歸，做兩岸三方和平橋梁，中華民國自有其主體性，沒有親誰的問題。

尤令人遺憾的是，即便聽者粗忽了幾個關鍵字，如果從維持兩岸大局的善意出發，應該也能做出相對和緩解讀。但夏如今面對的，其實類似於去年六月，該黨朱主席訪美時遇到的詰問。當時朱接受美媒專訪，也是用了類似語句，受到相當批評。所不同者，是當初兩岸冰封未解，還待重建互信之時，不料經過一年後，反而是來自台灣內部聲音，提出類似質疑。

本來進政治廚房，就有不怕油煙的心理準備，相關領導人也應已一笑置之。而經過藍黨多次表述，其對兩岸關係的建設性功能，也無須多做解釋。但此事雖小，其所反映者，是兩岸和平未來，實寄託於能明辨是非的善意群眾啊！

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