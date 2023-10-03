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新聞眼／「台灣國慶日」 蔡政府自嗨不倫不類

聯合報／ 本報記者陳熙文林河名

雙十國慶將屆，由於蔡政府堅用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）的英文名稱，令前總統馬英九大為不滿，昨開出第一槍，決定缺席今年國慶大會以示抗議。府院同聲對馬英九的決定表示「不理解」，但民眾恐怕更難理解，民進黨政府為何堅持使用「台灣國慶日」的英文名稱？

莊嚴隆重的雙十國慶大典，不僅舉國上下人人在看，各國來訪使節、訪賓也都看在眼裡；事關國家體統，若不用憲法正式名稱來稱呼，又該用什麼名字來彰顯國家之名呢？馬英九呼籲政府在國慶活動中使用「中華民國」正名，是最基本的堅持。

民進黨在中央執政多年，頻打擦邊球，國家名稱在蔡英文總統口中、筆下，也不斷變形。二○一六年六月，蔡總統任內首次出訪，她在巴拿馬留言本寫下「President of Taiwan（ROC）」，「台灣（中華民國）總統」的稱謂就引發在野黨批評。她還多次以「這個國家」、「中華民國台灣」為名，就是少見她稱「中華民國」。

民進黨固然有其意識形態，但對外英文名稱省略中華民國，使用「Taiwan」之名不僅違背憲法，也不符合全體人民共識。另一方面，把雙十國慶偷渡為「台灣國慶日」，徒然凸顯民進黨政府的任性和自嗨，卻極為不倫不類，莫非民進黨人士願意阿Q地把十月十日當成「慶祝台灣國誕生」？

總統府昨表示，國慶大會活動名稱與往年並無不同，馬英九過去出席，「不理解」今年改變的原因。

事實上，馬英九哪會不知道蔡政府「偷渡」台灣國慶日的英文名稱多年，但誠如他所說，去年就曾公開呼籲卻未獲正面回應， 讓他不願再為這樣繞彎、偷渡的「台獨」路線背書。

馬英九的遺憾，也是許多國人的疑問：身為中華民國的總統、副總統，在國慶大典使用中華民國的中英文正式名稱，為什麼這麼困難？

馬英九 國慶 中華民國台灣

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