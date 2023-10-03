聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府：名稱不變 不解馬前總統改變

聯合報／ 記者丘采薇劉柏均趙宥寧林銘翰／台北報導

前總統馬英九不認同國慶日活動英文名稱為「Taiwan National Day」而拒絕參加國慶大會，總統府發言人林聿禪昨天表示，活動名稱與往年並無不同，馬英九過去出席，不理解今年改變的原因。

林聿禪說，在野黨年年都提「中華民國不見了」，但蔡總統執政八年，中華民國跟國旗不僅從未消失，國慶活動現場國軍直升機所懸掛的中華民國國旗反而愈來愈大幅，盼社會各界能團結慶祝國家生日，凝聚力量讓國家更好，不要讓意識形態造成社會紛擾。

立法院長游錫堃昨受訪表示，他以國慶籌備委員會主委身分公開邀請馬英九參加國慶大會，很誠意希望馬能蒞臨，但也會尊重對方選擇。過去前總統都是用邀請函邀約，在媒體前公開邀請已經盡禮貌。

行政院長陳建仁說，國慶日是團結全國一起向前的好日子，希望大家團結在一起參加這個重要活動，捍衛中華民國台灣的主權、自由和民主。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，馬英九曾在總統辯論會說台灣指的是中華民國，台灣就是一個通稱，台灣是我們的家園，也是我們的國家，稱呼台灣或中華民國都沒有問題，現在要選舉了突然質疑台灣國慶日，還說民進黨偷渡台獨路線、不想背書，真的很誇張。

馬英九 國慶 中華民國台灣

延伸閱讀

馬英九不滿「中華民國不見」拒出席國慶大會 總統府喊不理解：國旗很大幅

馬英九拒出席國慶大會！郭台銘喊支持認同 轟民進黨偷梁換柱、欺世盜名

馬英九不滿「台灣國慶日」拒出席典禮 制憲基金會：安慰自身中國情懷

馬英九拒出席中央國慶大會 蔣萬安去不去？市府：以北市活動為主

相關新聞

監院查MeToo陳宗彥案 被批拖

行政院前發言人陳宗彥疑接受性招待案，監察院今年二月就已立案，至今未有調查結果；外交部多位外交官涉入性騷擾案件，監院同樣高...

性騷案 徐佳青檢討被害人惹議

國民黨立委王鴻薇、國民黨發言人林家興昨舉行記者會指控，僑委會駐巴西聖保羅僑教中心A女遭張姓主任性騷擾，僑委會委員長徐佳青獲...

馬英九批偷渡台獨 拒出席國慶大會

下周二就是雙十國慶日，前總統馬英九昨天表示，由於蔡英文政府刻意把「台灣」變成國家名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的...

僑委會否認吃案「她不提申訴」

針對立委王鴻薇的指控，僑委會委員長徐佳青昨天回應絕無吃案，事發後她多次詢問當事人是否要申訴，當事人皆無意願；她已將被控者...

總統府：名稱不變 不解馬前總統改變

前總統馬英九不認同國慶日活動英文名稱為「Taiwan National Day」而拒絕參加國慶大會，總統府發言人林聿禪昨...

新聞眼／「台灣國慶日」 蔡政府自嗨不倫不類

雙十國慶將屆，由於蔡政府堅用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）的英文名稱，令前總統馬英九大為不滿，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。