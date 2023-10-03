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總統府：名稱不變 不解馬前總統改變
前總統馬英九不認同國慶日活動英文名稱為「Taiwan National Day」而拒絕參加國慶大會，總統府發言人林聿禪昨天表示，活動名稱與往年並無不同，馬英九過去出席，不理解今年改變的原因。
林聿禪說，在野黨年年都提「中華民國不見了」，但蔡總統執政八年，中華民國跟國旗不僅從未消失，國慶活動現場國軍直升機所懸掛的中華民國國旗反而愈來愈大幅，盼社會各界能團結慶祝國家生日，凝聚力量讓國家更好，不要讓意識形態造成社會紛擾。
立法院長游錫堃昨受訪表示，他以國慶籌備委員會主委身分公開邀請馬英九參加國慶大會，很誠意希望馬能蒞臨，但也會尊重對方選擇。過去前總統都是用邀請函邀約，在媒體前公開邀請已經盡禮貌。
行政院長陳建仁說，國慶日是團結全國一起向前的好日子，希望大家團結在一起參加這個重要活動，捍衛中華民國台灣的主權、自由和民主。
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，馬英九曾在總統辯論會說台灣指的是中華民國，台灣就是一個通稱，台灣是我們的家園，也是我們的國家，稱呼台灣或中華民國都沒有問題，現在要選舉了突然質疑台灣國慶日，還說民進黨偷渡台獨路線、不想背書，真的很誇張。
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