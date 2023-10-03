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性騷案 徐佳青檢討被害人惹議

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
立委王鴻薇公布僑委會委員長徐佳青與受害者對話截圖。圖／王鴻薇辦公室提供
立委王鴻薇公布僑委會委員長徐佳青與受害者對話截圖。圖／王鴻薇辦公室提供

國民黨立委王鴻薇、國民黨發言人林家興昨舉行記者會指控，僑委會駐巴西聖保羅僑教中心A女遭張姓主任性騷擾，僑委會委員長徐佳青獲悉後卻說「不准跟僑界說張主任是什麼案子被調查」、「你跟加害者兩人都有責任」等語，最後僅有調職，未依性平案件處理。

A女透過聲明稿指出，今年一月底到巴西就任，張姓主任有天送她回家，忽盯著她的特定部位看說：「我覺得你最近胸部變大、很好看。」她感覺受辱，但礙於對方是直屬長官，所以隱忍。

A女表示，張姓主任除了曾在電梯要抱她，更藉酒喝多，在另名雇員前伸手摸她的臉，在屢次被拒絕後，向徐佳青抹黑她與陸籍友人往來，是「通敵叛國」；還編造謠言，說她經常蹺班。為捍衛自己的工作權益，向徐佳青提出申訴性騷擾。

A女表示，徐佳青知情後未給予任何關懷，一開始就檢討她，更懷疑及認定她與張姓主任似有親密關係，用美色來換取工作上的方便和好處，經解釋並提出具體證據，徐才放軟態度，同意將張姓主任調回台灣；徐佳青更警告她不能聲張，否則要追究責任。

王鴻薇表示，徐佳青接獲性平申訴的做法竟是通電話、傳訊息草草結案。王鴻薇並出示截圖，對話明確有「不准跟僑界說張主任是什麼案子被調查」、「你跟加害者兩人都有責任」等檢討被害者言論。王並質疑，事發至今三個月，加害者都還在巴西，和受害者在同單位工作，徐佳青對得起委員長這個位子嗎？

林家興表示，徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，更損害我國海外僑務發展，監察院與政風單位應介入調查。

徐佳青 主任 僑委會

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