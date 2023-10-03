新聞眼／該管的不管 監院只顧執政大局？

監察院又成新聞關注焦點。繼日前監察院長陳菊被質疑不當干預審計權、「管太多」後，這回在野黨則質疑監院「該管的不管」。+監察院職司風憲，負有整飭官箴、糾彈不法之職責，但近來引發爭議的「管太多」或「查太慢」，都被質疑與「袒護執政黨」有關。監察院以「大局為重」之餘，切莫忘記人民託付的大局。

監察權屬憲定職權，行使權力過與不及，都不妥適。然而，攤開本屆監委名單，不乏遭質疑意識形態偏綠者，對社會矚目案件、執政黨的監督，是否能秉公處理，自然受到更嚴格檢視。

以近期「進口蛋之亂」為例，爭議擴大到連農業部長陳吉仲都黯然下台，甚至被視為民進黨總統參選人賴清德為保選情而斷尾求生，但監院至今未置一詞，未見監委自動申請調查；對照過去眾監委發布的自請調查案件新聞稿，其價值判斷與現實民怨宛若平行宇宙。

據悉，監院並非無人聞問進口蛋爭議，已有三位監委進入函詢階段，近日可能就會正式立案調查；但風波都已到尾聲才要著手調查，卻是擺在眼前的事實，當中有無政治力介入？甚或牽扯政黨派系，示意暫勿出手調查？外界已繪聲繪影。

陳宗彥案及外交官涉性騷案，都曾喧騰一時，監察院查案進度卻反而顯得緩慢，尤其大選在即，是否擔心節外生枝、影響執政黨二○二四選情，自然成了外界質疑重點。

只是，民進黨主席賴清德先前在處理黨內性騷案的態度已很明確，該處理的就處理。監察院獨立辦案，若還心心念念以選舉大局為重，甚或還要技術性拖延，將只會陷賴清德於不義。

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