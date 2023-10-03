聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／該管的不管 監院只顧執政大局？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇林河名

監察院又成新聞關注焦點。繼日前監察院長陳菊被質疑不當干預審計權、「管太多」後，這回在野黨則質疑監院「該管的不管」。+監察院職司風憲，負有整飭官箴、糾彈不法之職責，但近來引發爭議的「管太多」或「查太慢」，都被質疑與「袒護執政黨」有關。監察院以「大局為重」之餘，切莫忘記人民託付的大局。

監察權屬憲定職權，行使權力過與不及，都不妥適。然而，攤開本屆監委名單，不乏遭質疑意識形態偏綠者，對社會矚目案件、執政黨的監督，是否能秉公處理，自然受到更嚴格檢視。

以近期「進口蛋之亂」為例，爭議擴大到連農業部長陳吉仲都黯然下台，甚至被視為民進黨總統參選人賴清德為保選情而斷尾求生，但監院至今未置一詞，未見監委自動申請調查；對照過去眾監委發布的自請調查案件新聞稿，其價值判斷與現實民怨宛若平行宇宙。

據悉，監院並非無人聞問進口蛋爭議，已有三位監委進入函詢階段，近日可能就會正式立案調查；但風波都已到尾聲才要著手調查，卻是擺在眼前的事實，當中有無政治力介入？甚或牽扯政黨派系，示意暫勿出手調查？外界已繪聲繪影。

陳宗彥案及外交官涉性騷案，都曾喧騰一時，監察院查案進度卻反而顯得緩慢，尤其大選在即，是否擔心節外生枝、影響執政黨二○二四選情，自然成了外界質疑重點。

只是，民進黨主席賴清德先前在處理黨內性騷案的態度已很明確，該處理的就處理。監察院獨立辦案，若還心心念念以選舉大局為重，甚或還要技術性拖延，將只會陷賴清德於不義。

監察院 賴清德 民進黨

延伸閱讀

民進黨看時辰辦案？ 侯友宜競辦六問賴清德：綠委有沒有凍結潛艦預算

馬英九拒出席國慶大會！郭台銘喊支持認同 轟民進黨偷梁換柱、欺世盜名

「從立委先比民調！」藍白合更添變數 柯文哲總統聲量雄踞第一名

賴清德競辦：侯友宜認同九二共識才是消滅中華民國的元凶

相關新聞

監院查MeToo陳宗彥案 被批拖

行政院前發言人陳宗彥疑接受性招待案，監察院今年二月就已立案，至今未有調查結果；外交部多位外交官涉入性騷擾案件，監院同樣高...

性騷案 徐佳青檢討被害人惹議

國民黨立委王鴻薇、國民黨發言人林家興昨舉行記者會指控，僑委會駐巴西聖保羅僑教中心A女遭張姓主任性騷擾，僑委會委員長徐佳青獲...

馬英九批偷渡台獨 拒出席國慶大會

下周二就是雙十國慶日，前總統馬英九昨天表示，由於蔡英文政府刻意把「台灣」變成國家名稱，將中華民國的國慶日變成「台灣國」的...

僑委會否認吃案「她不提申訴」

針對立委王鴻薇的指控，僑委會委員長徐佳青昨天回應絕無吃案，事發後她多次詢問當事人是否要申訴，當事人皆無意願；她已將被控者...

總統府：名稱不變 不解馬前總統改變

前總統馬英九不認同國慶日活動英文名稱為「Taiwan National Day」而拒絕參加國慶大會，總統府發言人林聿禪昨...

新聞眼／「台灣國慶日」 蔡政府自嗨不倫不類

雙十國慶將屆，由於蔡政府堅用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）的英文名稱，令前總統馬英九大為不滿，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。