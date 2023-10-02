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恐嚇「Lin bay好油」疑自導自演 國民黨：勿枉勿縱
農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘自曝遭網友人身威脅，甚至恐嚇他的家人，傳出桃園檢警查到涉案的發文者為藍營許姓黨工，許自曝是受林委託所為，已被聲押。國民黨深夜回應，譴責所有作假的行為，個別案件若有任何違法情事，尊重司法並支持檢警依法究責毋枉毋縱。
對於粉專遭恐嚇案件，國民黨表示，不容許任何造假情形，畢竟本案也是由國民黨執政的桃園市警局依法蒐證，把相關物證移送地檢署才能夠找到真相。
國民黨表示，對本案十分詫異，希望司法檢調儘速釐清真相，至於涉案人在行政上的責任，黨部也會從嚴從速處理。進口雞蛋帶來的食安問題，有多少洗標籤、洗產地等，到底有多少吃下國人的肚子，國民黨一定會繼續追究，保障國人健康。
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