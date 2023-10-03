監院查MeToo陳宗彥案 被批拖

行政院前發言人陳宗彥疑接受性招待案，監察院今年二月就已立案，至今未有調查結果；外交部多位外交官涉入性騷擾案件，監院同樣高度關注，但也未有下文。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，執政黨官員若做錯，該怎麼辦就怎麼辦，千萬別有政治考量，想拖延到大選後再處理。監院人士透露，相關單位卷宗未回覆監院，是調查卡關主因。

民眾黨立委陳琬惠今年二月指控，陳宗彥多年前任職台南市府，與酒店業者過從甚密，疑接受性招待；陳琬惠並出示通訊軟體對話紀錄，載明陳宗彥曾詢問酒店業者「小芸有空嗎」等語，顯示案情不單純。陳宗彥火速請辭政院發言人後，三位監委申請自動調查。

但該案調查迄今沒有下文，有監院人士透露，陳宗彥案在監院「辦不下去」，主要是該案為多年前案件，南檢重啟調查至今未有下文，相關資訊仍待突破，尚未有重要卷宗來到監院所致。

至於今年掀起的MeToo風暴，外交部至少三起駐外館處涉性騷事件，包括駐泰前代表莊碩漢、駐菲律賓前代表徐佩勇、駐南非代表處前副參事呂志堅等人，監院也高度關注。但監院人士指出，外交部身為外交官的主管機關，行政調查報告至今尚未出爐，也並未移送監察院，監察權屬於事後權性質，導致監院至今無法進行後續動作。

曾銘宗批評，陳宗彥在對話紀錄上大剌剌點檯「小芸有空嗎」，至今未獲得合理交代；外交官性騷案的事實層面也如此明確，為何這麼久還辦不出結果？「原因只有一個，執政黨擔心大選前查出個結果，屆時恐怕會影響選情」。

國民黨立委李德維表示，政府人員MeToo事件讓民進黨下不了台，現在都看不到調查結果。他並質疑監察院已成「（民進黨）新潮流系的監察院」。

外交部：已提供資料

【記者程遠述／台北報導】外交部駐外館處今年中接連爆發性騷事件。針對監院人士指出，外交部行政調查報告至今尚未出爐，也並未移送監察院，外交部回應，先前已組成專案調查小組，三案均為性騷擾成立，由外交部考績委員會分別核予駐菲律賓前代表徐佩勇、駐南非代表處前副參事呂志堅記一大過處分，二員懲處令並依規定送監察院。外交部表示，針對前述各案，外交部也陸續提供監察院相關資料在案。

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