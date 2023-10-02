馬文君遭指洩密！藍批綠營抹黑雙標 狠酸這4人曾凍結預算「不也在賣台？」
國民黨今天表示，民進黨近日將國會立委監督潛艦國造議題抹黑成「賣台行為」，渾然忘記過去民進黨也曾經對各項國防專案，包括潛艦國造在內凍結預算，如今卻操作雙標的抹黑行徑，實在令人啼笑皆非。
國民黨透過臉書指出，國民黨長期以來堅定支持不對稱戰力的方向未曾改變，潛艦國造早在國民黨馬政府時期開啟，2014年正式啟動「海昌計畫」，2015年編列相關預算，2016年海軍與台船簽約，2016至2017年蔡政府接續執行。
國民黨表示，他們扮演忠誠在野黨為國家利益著想，持續監督專案效能與預算。潛艦國造本就是國民黨執政時期為了加強中華民國國防啟動的計畫，何來賣國之說？結果國防部針對國造潛艦首艘原型艦造價約500億元，執行效能有待加強，卻不容許任何人質疑，在立委馬文君強力監督下提出幾項問題後，反遭民進黨鋪天蓋地抹黑，雙標作為樣樣來，不分青紅皂白。
國民黨表示，朝野各政黨立委的職責即為監督政府，確保潛艦案能朝野各政黨立委的職責就夠順利推動，國防預算本來就應受監督。如果立委監督就是共諜，民進黨立委羅致政、王定宇、蔡適應、趙天麟也曾凍結預算，依照民進黨邏輯，這些民進黨立委不也是在賣台？
國民黨批評，蔡政府過去7年執政，不斷當大型收割機，又塑造自己愛台灣，捍衛台灣的假形象，提不出任何實質幫助，卻又質疑國民黨賣台，真是大言不慚。
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